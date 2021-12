'오미크론' 확산에 항만방역 특별점검…물류영향 모니터링

정부 "물류 차질 아직 없지만 예의주시"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 정부가 코로나19의 새로운 변이인 오미크론 확산 방지를 위해 항만 물류 현장에 대한 방역체계 특별점검을 하기로 했다. 물류난이 이어지고 있는 만큼 선복 공급, 운임·인프라 지원 등 수출기업을 위한 대책도 계속 시행한다.

정부는 1일 '수출입 물류 비상대응 전담반(TF)' 4차 회의를 열고 오미크론 확산 관련 수출입 물류 동향을 점검하고 대응 방향을 논의했다. 회의에서 해양수산부, 국토교통부 등은 오미크론 확산과 관련해 "아직 물류에 우려되는 상황이나 추가적인 차질은 나타나지 않고 있지만, 변이가 확산해 일부 국가의 항만 폐쇄나 선원 교대 금지 등이 현실화할 경우 물류난이 심화할 가능성이 있어 예의 주시해야 한다"고 설명했다.

정부는 오미크론 확산 방지 차원에서 국내에 입국한 외국인 선원 관리 및 항만 방역체계에 대한 특별점검에 나서기로 했다. 오는 24일까지 항만 하역 현장과 항만 운송사업체 작업 현장 등을 대상으로 점검을 한다. 회의에 참석한 KOTRA, 중소벤처기업진흥공단, 한국무역협회, 한국해운협회 등 유관 기관은 최근 해상운임이 보합세를 보이고 있지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다고 전했다. 해외 항만 및 내륙 운송 적체가 이어지는 등 물류가 여전히 어려운 상황이라고 평가했다.

무협이 지난달 17~30일 437개 수출기업을 대상으로 한 조사에서 수출입 기업들은 물류비 급등에 따른 채산성 악화(응답률 60.1%), 해외 바이어와의 신뢰도 타격(40.6%), 물류 부대비용 발생(34.6%) 등을 우려한다고 응답했다. 내년에도 정부의 물류비 지원(69.4%), 선복 공급(6.0%), 융자 지원(6.0%) 등이 이어지길 바란다는 의견을 냈다. 중장기 정책으로는 선박 공급 확대 및 국적선사 대형화(49.5%), 글로벌 공급망 재편 및 주요국 수출입 규제 관련 비상대응 체계 구축(35.6%), 화주의 디지털 물류기술(플랫폼) 이용 편의성 마련(25.7%) 등을 건의했다.

TF는 향후 글로벌 물류 상황과 변이 바이러스 확산 동향 등을 모니터링하면서 투입 선박의 항로·규모 조정, 운임·인프라 지원 등을 계속 추진할 계획이다. 우선 미국 로스앤젤레스(LA) 롱비치(LB) 항만 외에 타코마, 시애틀 등 북서부 항만으로 선박이 대체 기항하도록 하고 국적선사와 협력해 중소화주 전용(專用) 선복량을 배정한다. 내년도 수출바우처(물류비) 기업 모집 공고를 이달 중 진행하는 한편 해외공동물류센터 사업을 이달 6∼10일에 조기 접수할 예정이다. 이외에 아시아나항공은 시장가격보다 합리적인 운임에 중소화주의 화물 운송을 지원하는 항공편(인천→독일 프랑크푸르트)을 총 3회 운항하고, 물류정보를 종합 제공하는 플랫폼은 이달 3일부터 서비스를 개시한다.

전재우 해수부 해운물류국장은 "미국 내 수요 지속, 코로나로 인한 공급망 경색으로 현재의 수출입물류 상황은 내년까지 지속될 것으로 전망된다"며 "국적선사와 협력해 수출입물류 지원대책을 지속 추진하는 등 국내 수출기업의 물류애로 해소를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다. 대응반(TF) 반장인 문동민 산업통상자원부 무역투자실장은 "우리 기업의 정책지원 수요조사와 물류상황에 맞춰 향후에도 실효성 있는 대책들을 마련해나가도록 총력 대응해나갈 것"이라고 했다.

