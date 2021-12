[승진]

▲GA전략부장 목진호 ▲강남GA사업단장 손길용 ▲강북GA사업단장 여상훈 ▲영남지역단장 이경환 ▲충청지역단장 윤재익 ▲대경지역단장 한호연 ▲호남지역단장 이상훈 ▲제주지역단장 임익표

[전보]

▲FC기획부장 박경도 ▲동부지역단장 임명기

