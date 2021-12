미투온 "아이두마케팅, 후레쉬톡톡으로 D2C 시장 진출"

[아시아경제 유현석 기자] 미투온 미투온 201490 | 코스닥 증권정보 현재가 7,950 전일대비 140 등락률 -1.73% 거래량 1,873,052 전일가 8,090 2021.12.01 10:29 장중(20분지연) 관련기사 감사합니다 “위메이드”로 1억 벌었습니다! 또 한 번 신기록 달성할 "NFT 후속株"[특징주]메타버스株 블랙먼데이…자이언트스텝 등 줄줄이 급락미투젠, P2E 캐주얼 게임 내년 상반기 출시 close 자회사 아이두마케팅이 자일리톨 캡슐 가글 브랜드 ‘후레쉬톡톡(FRESH TOKTOK)’을 출시하고 자체 플랫폼을 통해 소비자와 직접 거래하는 'D2C'(Direct to Consumer) 시장 진출을 본격화한다고 1일 밝혔다.

후레쉬톡톡은 캡슐을 입 안에서 터뜨려 먹는 구취제거용 식품이다. 비대면 시대 이후 마스크를 장시간 사용하며 구취 고민이 늘어난 소비자에게 구강 청결 및 입 냄새 개선에 도움을 준다. 식용 특수 캡슐 제조기술을 기반으로 개발된 후레쉬 톡톡은 젤라틴과 해조류 등의 성분을 활용, 초박막 특수 캡슐의 형태를 구현해 캡슐의 외부 두께가 기존의 연질 캡슐과는 현저하게 얇은 것이 특징이다. 캡슐 포장 단위당 총 60캡슐이 들어갔다. 3.5~4mm크기의 캡슐1~2 알로 입 안을 상쾌하게 유지할 수 있다.

이 제품은 기능성 캡슐 전문제조업체인 씨앤비에이치와 마스크캐디의 제조사인 육성교역이 공동으로 개발했다. 씨앤비에이치는 최근 KT&G연구원에서 캡슐 기술개발에 직접 참여한 수석 연구원이 창업한 기업이다.

노영태 아이두마케팅 대표는 “마스크 착용이 필수인 요즘 후레쉬 톡톡은 출시 전 선판매로 국내 및 일본 지역에 3만개 이상의 제품을 판매 완료하는 등 좋은 반응을 보이고 있다”며 “후레쉬송, 톡톡챌린지, 브랜드 콜라보, 팝업스토어 등 아이두마케팅이 가진 다양한 마케팅 노하우를 녹인 프로모션 등을 진행하고 인플루언서 미디어커머스와 라이브커머스 등을 통해 D2C 시장 진출 및 새로운 성장 모멘텀을 만들어 나가기 위해 최선을 다하겠다”고 설명했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr