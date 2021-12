[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 동명대학교는 지난 30일 동의과학대학교와 공유 협력 활성화 협약을 체결했다.

협약은 고등교육 환경이 요구하는 교육 수요 대응과 지역사회 혁신을 선도하는 공유 대학 모델 창출을 위해 맺었다.

두 대학은 ▲지역특화형 공유대학 모델 창출과 확산 ▲교육시설과 첨단 기자재 공동 활용을 통한 공유 캠퍼스 모델 개발 ▲교육과정과 교육프로그램 공유협력을 위한 표준모델 개발·운영 ▲비대면 교육콘텐츠 공동 활용 ▲학생과 학점 교류 활성화, 학위 취득 연계 지원 ▲교직원 교류, 역량 강화를 위한 공동 활동 ▲공동 경쟁력 강화와 교육의 질 높이기 등에 협력키로 했다.

