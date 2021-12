권태신 전경련 부회장, '시장경제·기업가정신 공모전' 시상

[아시아경제 김흥순 기자] 권태신 전국경제인연합회 부회장은 1일 서울 여의도 전경련회관 컨퍼런스센터에서 열린 '시장경제·기업가정신 공모전 시상식'에 참석해 입상자들을 시상하고 축하와 격려의 메시지를 전했다.

권 부회장은 "지금 한국경제가 코로나19 장기화에 이어 중장기적 성장동력의 저하 문제에 직면하고 있다"면서 "우리 경제의 경쟁력과 역동성을 키우기 위해서는 기업가정신의 회복과 기업하기 좋은 시장친화적 환경조성이 필요하다"고 공모전 개최의 취지를 밝혔다.

또 창립 60주년을 맞은 전경련이 자유로운 기업활동을 지원하고 기업가정신을 저해하는 각종 규제와 갈등 완화에 노력하고 있음을 설명하면서 시상식에 참석한 수상자들에게 한국경제의 미래 주역으로서 창의적이고 도전적인 기업가정신을 바탕으로 대한민국의 새로운 경제성장을 이끌어 줄 것을 당부했다.

이날 시상식에는 대학(원)생 수상자 25명이 참석했고 독후감 부문 총 13편과 영상 부문 총 8편에 대한 시상이 진행됐다.

