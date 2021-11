[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆GS건설=4992억원 규모 중계본동 주택재개발사업 우선협상대상자 선정

◆코스맥스=유중수현 라멜라 액정 에멀젼 화장료 조성물 특허권 취득

◆한국앤컴퍼니=프리사이슬리 마이크로테크놀로지 지분 36.71% 1227억원에 취득

◆롯데제과=민명기 대표이사 사임으로 신동빈·이영구 대표이사 체제로 변경

◆LG전자=권봉석 대표이사 사임으로 배두용 대표이사 단독 체제

◆효성중공업=한백에셋·코우드와 804억원 규모 오피스텔 공사도급 계약 체결

◆롯데렌탈=롯데캐피탈에 자동차 160대 29억원 운용리스

◆케이씨텍=케이씨가 장내매수로 5만3932주 추가 취득

◆대성산업=지관 대표이사 사임으로 이은우 신임 대표 선임

◆한일현대시멘트=허기수 대표이사 사임으로 전근식 단독대표

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr