[아시아경제 이민지 기자] 토비스는 10억원 규모로 자기주식 처분을 결정했다고 30일 공시했다. 처분 예정 기간은 올해 12월 28일까지로 처분 목적은 투자재원 확보다.

