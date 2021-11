[아시아경제 이민지 기자] 이즈미디어 이즈미디어 181340 | 코스닥 증권정보 현재가 22,500 전일대비 200 등락률 -0.88% 거래량 369,789 전일가 22,700 2021.11.30 15:30 장마감 관련기사 [특징주]이즈미디어, NFT 플랫폼 출시 기대…제 2의 갤럭시아머니트리 될까이즈미디어, 12월 NFT 플랫폼 출시…"엔터·드라마·게임 등 K-콘텐츠 선보인다""카카오톡 종목 추천" 진짜 무료라고? close 는 시설자금과 운영자금, 기타자금 조달을 위해 300억 규모로 전환사채 발행을 결정했다고 30일 공시했다. 표면이자율과 만기이자율은 각각 1%, 2%로 사채 만기일은 2025년 1월 24일이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr