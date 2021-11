'오미크론' 공포에 파랗게 질린 코스피·코스닥…2% 넘게 폭락

2900선 무너진 코스피…연저점 경신

中·日증시보다 더 크게 빠져…펀더멘탈 불안심리↑

[아시아경제 이민지 기자] 오미크론 변이 바이러스 확산 우려가 커지면서 코스피와 코스닥지수가 2%넘게 급락했다. 장 초반 미국증시 상승 영향을 받아 1% 넘게 올랐지만, 국내 변이 바이러스 발생 우려 등이 겹치면서 2%넘게 하락 마감한 것으로 풀이된다.

30일 코스피는 전 거래일 대비 2.42%(70.31포인트) 하락한 2839.01로 장을 끝마쳤다. 이날 코스피는 올해 처음으로 2900선 아래로 폭락하면서 연저점을 경신했다. 장 초반 미국 증시 상승 영향을 받아 1%대 상승세를 보이며 호기롭게 출발했지만 이내 외국인과 기관의 매도 매물에 밀리며 2%넘게 폭락했다. 연초이후 코스피 수익률은 -3.7% 수준이다.

이날 국내 증시는 10월 산업생산 하락 소식과 오미크론 변이 바이러스 확산 우려가 맞물리면서 큰 폭의 하락세를 기록했다. 투자자동향을 보면 개인 홀로 7421억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 1431억원, 6351억원어치 주식을 팔았다. 기관은 장 초반부터 매도 매물을 쏟아냈고 외국인들은 오후 들어 현·선물 매도에 나서면서 안전자산 선호 심리를 확대했다.

김석환 미래에셋증권 연구원은 “울산지역에서 오미크론 발생국에서 입국한 확진자가 발생했다는 소식이 전해지면서 우려가 확대됐다”며 “미국 시간외 선물 하락과 국내 10월 산업생산이 전월대비 1.9% 하락해 18개월만에 최대 감소치를 기록했다는 점도 지수에 부담을 줬다”고 분석했다. 여기에 미국 제약사 모더나의 스테판 방셀 최고경영자가 기존 백신은 오미크론에 효과가 적으며 오미크론 변이용 백신을 개발해 대량 공급하는데 여러 달이 걸릴 수 있다고 언급하자 지수는 더 크게 반응했다.

특히 국내 증시는 산업활동지표 부진에 다른 아시아 증시대비 더 크게 내려간 모습을 보였다. 이날 발표한 중국 제조업 구매관리자지수(PMI)가 50.1을 기록하며 3개월 만에 상승세로 전환한 점은 국내 증시 하방 압력을 더 키웠다. 이경민 대신증권 연구원은 ”코스피 시가총액의 58.9%는 시클리컬, IT, 자동차 등 병목현상, 글로벌 경기·교역에 민감한 업종으로 구성돼있다“며 ”병목현상 장기화에 취약한 구조를 가진 상황에서 산업활동 지표가 부진하고 국내 위드 코로나 지속 의구심이 확대되면서 불안심리가 자극됐다“고 설명했다.

시가총액 상위 종목을 보면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,300 전일대비 1,000 등락률 -1.38% 거래량 29,647,447 전일가 72,300 2021.11.30 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 오후에도 동반 하락세…증시 변동성↑감사합니다 “위메이드”로 1억 벌었습니다! 또 한 번 신기록 달성할 "NFT 후속株"기관 연일 매수한 "NFT+메타버스+게임" 대장株 나왔다 close 와 SK하이닉스는 각각 1.38%, 1.72% 하락했다. 전일 필라델피아 반도체지수가 사상최고치를 경신하며 이날 두 종목의 강세가 기대됐지만 오미크론에 대한 우려로 오후 들어 1%가 넘는 하락세를 기록했다. 이어 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 381,000 전일대비 5,500 등락률 -1.42% 거래량 1,039,291 전일가 386,500 2021.11.30 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 오후에도 동반 하락세…증시 변동성↑기관·외국인 순매도에 고꾸라진 코스피…2900선 거래'오미크론 패닉 셀' 백신에 달렸다 close (-1.42%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 122,000 전일대비 1,000 등락률 -0.81% 거래량 3,746,927 전일가 123,000 2021.11.30 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 오후에도 동반 하락세…증시 변동성↑'오미크론 패닉 셀' 백신에 달렸다외국인, 4주 연속 '사자'…반도체 중심 순매수 close (-0.81%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 694,000 전일대비 18,000 등락률 -2.53% 거래량 384,165 전일가 712,000 2021.11.30 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 오후에도 동반 하락세…증시 변동성↑기관·외국인 순매도에 고꾸라진 코스피…2900선 거래LG에너지솔루션, 도서지역에 태양광 연계 ESS 보급 지원 close (-2.53%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 688,000 전일대비 21,000 등락률 -2.96% 거래량 374,628 전일가 709,000 2021.11.30 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 순매도에 고꾸라진 코스피…2900선 거래기관·외국인 매도세...코스피 '2940선'까지 후퇴코스피, 기관 팔자에 약세 '2950선' 턱걸이...코스닥 하락 전환 close (-2.96%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 195,500 전일대비 5,000 등락률 -2.49% 거래량 1,304,292 전일가 200,500 2021.11.30 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 오후에도 동반 하락세…증시 변동성↑기관·외국인 순매도에 고꾸라진 코스피…2900선 거래베일 벗은 신형 제네시스 G90 "역동적 우아함의 정수" close (-2.49%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 77,800 전일대비 1,400 등락률 -1.77% 거래량 2,146,762 전일가 79,200 2021.11.30 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 오후에도 동반 하락세…증시 변동성↑'오미크론 패닉 셀' 백신에 달렸다중대재해처벌법 시행 앞두고 '안전조직 키우기' 분주한 기업들 close (-1.77%0도 내렸다.

이날 코스닥지수도 전일 대비 2.69%(26.71포인트) 떨어진 965.63으로 장을 끝냈다. 장 초반 코스닥지수는 전 거래일 대비 1.08%(10.70포인트) 상승한 103.04로 장을 시작해 1%가 넘는 오름세를 보이기도 했지만 이내 큰 폭의 하락세로 장을 끝냈다. 투자자동향을 보면 개인과 외국인은 각각 222억원, 997억원어치 주식을 팔았고 기관 홀로 1042억원어치 주식을 사들였다.

시가총액 상위종목을 보면 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 543,400 전일대비 19,500 등락률 +3.72% 거래량 340,875 전일가 523,900 2021.11.30 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 오후에도 동반 하락세…증시 변동성↑기관·외국인 순매도에 고꾸라진 코스피…2900선 거래코스피, 외인·기관 매도에 1.4% 하락...2930선까지 뚝 close (3.72%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 75,700 전일대비 700 등락률 +0.93% 거래량 6,684,910 전일가 75,000 2021.11.30 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 오후에도 동반 하락세…증시 변동성↑개인은 제약·진단키트 관련株 담는데…외국인·기관은 팔아치운다주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장 close (0.93%)가 상승했고 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 81,000 전일대비 2,300 등락률 -2.76% 거래량 1,219,757 전일가 83,300 2021.11.30 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 오후에도 동반 하락세…증시 변동성↑개인은 제약·진단키트 관련株 담는데…외국인·기관은 팔아치운다셀트리온 항체치료제 '렉키로나', 유럽 공급 개시 close (-2.76%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 131,700 전일대비 1,500 등락률 -1.13% 거래량 1,727,433 전일가 133,200 2021.11.30 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 오후에도 동반 하락세…증시 변동성↑감사합니다 “위메이드”로 1억 벌었습니다! 또 한 번 신기록 달성할 "NFT 후속株"기관·외국인 순매도에 고꾸라진 코스피…2900선 거래 close (-1.13%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 224,300 전일대비 5,200 등락률 -2.27% 거래량 2,537,000 전일가 229,500 2021.11.30 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 오후에도 동반 하락세…증시 변동성↑기관·외국인 순매도에 고꾸라진 코스피…2900선 거래코스피, 외인·기관 매도에 1.4% 하락...2930선까지 뚝 close (-2.72%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 122,000 전일대비 1,000 등락률 -0.81% 거래량 3,746,927 전일가 123,000 2021.11.30 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 오후에도 동반 하락세…증시 변동성↑'오미크론 패닉 셀' 백신에 달렸다외국인, 4주 연속 '사자'…반도체 중심 순매수 close 게임즈(-4.09%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 197,000 전일대비 6,200 등락률 -3.05% 거래량 1,687,077 전일가 203,200 2021.11.30 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 오후에도 동반 하락세…증시 변동성↑감사합니다 “위메이드”로 1억 벌었습니다! 또 한 번 신기록 달성할 "NFT 후속株"주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장 close (-3.05%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 120,000 전일대비 2,300 등락률 -1.88% 거래량 321,422 전일가 122,300 2021.11.30 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 오후에도 동반 하락세…증시 변동성↑개인은 제약·진단키트 관련株 담는데…외국인·기관은 팔아치운다기관·외국인 순매도에 고꾸라진 코스피…2900선 거래 close (-1.88%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 36,000 전일대비 1,250 등락률 -3.36% 거래량 873,051 전일가 37,250 2021.11.30 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 1.4% 하락...2930선까지 뚝기관·외국인 매도세...코스피 '2940선'까지 후퇴코스피, 기관 팔자에 약세 '2950선' 턱걸이...코스닥 하락 전환 close (-3.36%)는 하락했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr