제주 추자도서 장폐쇄증 외국인 선원 ‘긴급이송’

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 30일 오전 제주도 전 해상에 기상 특보가 발효된 가운데 제주시 추자면에서 발생한 장폐쇄증 외국인 응급환자가 제주해경에 의해 긴급 이송됐다.

30일 제주해양경찰서에 따르면 이날 오전 8시 54분께 제주시 추자면 추자보건지소로부터 복통, 설사, 구토 증상으로 방문한 외국인 선원 A씨(남/20대/베트남)를 시내 대형 병원으로 이송해야 한다는 신고를 접수받았다.

이에 제주해경은 제주도 전 해상에 풍랑주의보가 발효된 가운데 인근 해역을 경비 중인 500t급 함정을 급파해 오전 10시 10분께 추자면 신양항 앞 1㎞ 해상에 도착했다.

또 제주해경 추자파출소 연안구조정으로부터 응급환자와 보호자 등 3명을 인수한 후 오전 10시 15분께 500t급 경비함정에 탑승시켜 오전 11시 48분께 제주항에 입항했으며 인근에 대기 중이던 119구급차량에 안전하게 인계했다.

한편 올해 제주해경은 추자도에서 발생한 응급환자 30명 등 총 42명의 응급환자를 경비함정 등을 이용해 안전하게 이송했다.

제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr