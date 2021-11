지방은행도 잇따라 예·적금 금리 인상…최대 0.5%p↑(종합)

부산ㆍ경남ㆍ대구銀 등 주요 상품 금리 속속 조정

[아시아경제 김효진 기자] 한국은행의 기준금리 인상에 따라 시중은행들이 예ㆍ적금 금리를 잇따라 올리고 있는 가운데 지방은행들도 속속 예ㆍ적금 금리를 인상하고 있다.

은행들이 예금 금리와 대출 금리의 차이, 즉 예대금리차를 이용해 지나치게 큰 이득을 취한다는 금융권 안팎의 비난 여론과 무관하지 않다는 분석이다.

30일 금융권에 따르면 DGB대구은행은 다음달 1일부터 자유적립식예금ㆍ플러스정기예금ㆍ파랑새정기예금의 금리를 0.3%포인트 인상한다.

DGB주거래우대예금ㆍ직장인우대예금ㆍ행복파트너예금(일반형)ㆍ안녕독도야예금ㆍIM스마트예금은 금리가 0.4%포인트 올라간다.

BNK부산은행은 이날부터 정기예금과 적금 금리를 상품별로 최대 0.5%포인트 인상한다.

기준금리 상승분에 맞춰 적금 상품은 0.3%포인트에서 최대 0.5%포인트, 예금 상품은 0.25%포인트에서 최대 0.4%포인트 인상한다.

우선, 출산장려 상품인 '아이사랑 자유적금(2년제)' 금리를 종전 최고 연 1.2%에서 연 1.7%로 0.5%포인트 인상하며, 청년대상 상품인 'BNK내맘대로 적금'은 1년제 기준 종전 최고 연 1.3%에서 연 1.6%로 0.3%포인트 인상하기로 했다.

BNK경남은행은 다음 달 1일부터 동행감사 정기예금(특판) 등 거치식, 적립식 단기 수신상품 27종의 금리를 인상한다.

적립ㆍ거치식 상품의 경우 0.3%포인트 인상한다. 장병내일정기적금ㆍ재형저축은 0.2%포인트 올린다.

기업어음ㆍ환매조건부채권ㆍ표지어음 등 단기 수신 금리는 0.3%포인트, 수시입출식예금은 0.2%포인트 인상한다.

