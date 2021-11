'2021 창원 블랙위크' 성료…마지막 4회차 경품 추첨

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 착한소비붐추진협의회가 주최·주관하고 경남 창원시와 창원상공회의소가 후원하는 '2021 창원블랙위크'의 마지막 4회차 경품추첨 & 전달식이 30일 상남분수광장에서 개최됐다.

경차를 포함한 1만8437개의 경품이 포함된 이번 회차는 행운번호가 포함된 응모번호 중 시스템을 통해 추첨이 된 5명을 초청해 즉석 경품추첨을 통해 각각 경차, 무선청소기, 공기청정기, 캐리어냉장고를 전달하며 블랙위크를 마무리했다.

창원상의에서 후원한 경차 스파크의 주인공은 마산회원구의 최모 씨가 당첨됐으며, 경남은행에서 후원한 A9S올인원 무선청소기의 주인공은 의창구 최모 씨가, 퓨리케어 공기청정기는 의창구의 권모 씨와 마산회원구의 이모 씨에게 전달됐으며, 마지막으로 에스지솔루션에서 후원한 냉장고는 마산회원구의 권모 씨에게 돌아갔다.

소상공인을 돕고 지역경제 활성화를 위해 이달 1일부터 28일까지 약 한 달간 진행된 이번 이벤트는 15만여명이 참여했고, 159억원의 소비가 이뤄졌다.

행사는 1회차 주말부터 약 1만명이 참여했다. 회차를 거듭할수록 참여 열기가 더해져 마지막 회차에는 일 평균 응모자 8000명이 넘는 등 큰 호응을 이끌었다.

허성무 시장은 "작년에 이어 올해 창원블랙위크도 시민들의 적극적인 관심과 참여 덕분에 성공리에 마무리 할 수 있었다"며 "앞으로도 경제회복과 소상공인을 위해 시가 앞장서 내실 있는 지원을 하겠다"고 말했다.

