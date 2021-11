동의대 태권도학전공 김수정 교수, 우수 논문상 수상

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 동의대 태권도학전공 김수정 교수가 지난 27일에 열린 세계태권도 문화학회 정기총회에서 우수 논문상을 받았다.

김수정 교수는 학회지에 ‘포스트 코로나 시대 태권도장의 현실과 대응 방안에 관한 사례연구’를 게재해 우수 논문에 선정됐다.

논문은 코로나19 시대에 태권도 도장 지도자가 겪는 현장의 상황과 의미를 사례로 설명하고 있다.

김 교수는 2012년부터 동의대 태권도학전공 교수로 재직하고 있다.

김 교수는 ‘2012 세계 대학 태권도 선수권 대회’ 품새팀 코치로 참여해 우리나라의 전 종목 금메달 석권에 이바지했다. 또한 2019 나폴리 유니버시아드대회 태권도 대표팀 부단장을 맡아 대한민국을 우승으로 이끌었다.

세계태권도 문화학회는 우리나라의 국기 태권도를 대표하는 학회로 태권도와 문화예술 지적개발을 위해 설립됐다.

학회는 한국연구재단의 등재학술지로 인정받은 학회지를 1년에 4차례 발간하고 있다.

