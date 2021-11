▲박상섭(롯데면세점 홍보팀장)씨 부친상= 박용귀씨 별세, 박상섭(롯데면세점 홍보팀장)·중섭(대신증권 리스크관리부)·재영·현영씨 부친상, 이상진(계명대학교)·현창환(달성축산농협)씨 장인상, 김채현(중앙고등학교 교사)·유정현(화정중학교 교사)씨 시부상, 빈소 경북대학교병원 장례식장 104호실, 발인 2021년 12월2일 6시30분, 053-200-6464

