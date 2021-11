권준학 농협은행장, 스포츠 유망주에게 장학금 전달

[아시아경제 성기호 기자]권준학 NH농협은행장이 테니스, 소프트테니스, 씨름, 골프, 당구 등 5종목 23명의 스포츠 유망주들에게 총 6000만원의 장학금을 전달했다.

30일 농협은행에 따르면 권 행장은 전날 서울시 중구에 위치한 농협은행 본사에서 장학금 전달식을 열었다. 이번 행사는 어려운 환경 속에서 훈련하는 여러 종목의 스포츠 유망주들이 훌륭한 인재로 성장할 수 있도록 돕는 취지에서 마련됐다. 농협은행에서 운영·후원하고 있는 종목을 대상으로 골프 5명, 테니스 3명, 소프트테니스 4명, 당구 3명, 씨름 8명 등 23명의 스포츠 유망주에게 각각 200만~500만원씩 전달했다.

권 행장은 “무한한 가능성을 가진 스포츠 유망주들에게 미래 국가대표로 성장할 수 있는 작은 희망을 드리고자 한다”며, “앞으로도 농협은행은 유망주 발굴과 육성을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr