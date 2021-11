[아시아경제 이동우 기자] 플라이강원은 하늘에서 새해를 경험할 수 있는 일출 비행 상품을 판매한다고 30일 밝혔다.

일출 비행 상품은 2022년 1월 1일 오전 7시00분 양양국제공항을 이륙해 포항 상공을 비행하며 일출 감상 후 오전 8시 20분 다시 양양국제공항에 착륙하는 일정이다.

항공권은 플라이강원 홈페이지에서 구매 가능하며, 일정 및 좌석 위치에 따라 5만9000원~11만9000원(공항세 및 유류할증료 포함)에 판매된다.

탑승 고객은 소정의 기념품과 기내에선 경품 추첨 이벤트로 무료 항공권, 모형 항공기 등 상품을 제공할 예정이다.

