'북한 찬양 논란 웹툰 게재' 경기교육청 "재발 방지 노력"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 도내 한 초등학교에서 북한 학생들의 학교생활을 수업한 내용의 웹툰을 공식 소셜네트워크서비스(SNS)에 올렸다가 북한 찬양 논란이 일자 삭제한 것과 관련, "앞으로 SNS를 철저히 검토해 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 하겠다"고 밝혔다.

경기교육청은 29일 입장문을 통해 "경기도교육청 SNS 채널은 교육 현장 소식을 생생하게 전달해 지금까지 교육가족과 활발히 소통하는 통로로 성장해왔다"며 "앞으로 누구나 공감할 수 있는 교육 콘텐츠 제작에 더 집중하고, 모든 일상 콘텐츠도 보고체계와 내부 논의ㆍ검토를 강화해 유사한 일이 다시 발생하지 않도록 노력하겠다"고 약속했다.

이재정 교육감도 "잘 관리하지 못한 것에 책임을 느끼며, 사연 콘텐츠 게재 과정을 살펴 잘못된 부분이 있다면 이를 시정하고 재발 방지를 위해 노력하겠다"고 전했다.

이번 논란은 경기교육청이 지난 26일 오후 7시께 인스타그램에 10개 장면으로 구성된 '북한 친구들 부럽다!'는 제목의 웹툰을 게시하면서 촉발됐다.

도내 한 초등학교 교사가 수업 시간에 반 아이들과 있었던 일화를 경기교육청에 사연으로 보냈고, 경기교육청으로부터 용역 의뢰를 받은 업체가 이를 웹툰으로 제작한 것으로 알려졌다.

웹툰의 전반적인 내용은 교사가 아이들에게 북한 아이들의 학교생활을 소개하는 형식이다. 문제는 코로나19로 소풍이 제한된 한국과 달리 소풍 가는 북한 학생들의 사진을 본 웹툰 속 아이들이 "북한 부럽다. 소풍도 가고"라고 반응하면서 불거졌다.

이어 교사가 북한에서는 담임 교사가 한 번 정해지면 졸업할 때까지 잘 바뀌지 않는다고 설명하자 학생들이 "우와∼그럼 나 진짜 북한 가고 싶다. 우리 선생님이랑 쭉 평생 함께할래"라면서 "(북한에) 갈 사람 손 들어"라고 말하는 장면도 담겼다.

해당 웹툰을 접한 일부 누리꾼은 인스타그램 등 온라인에서 ▲북한 난민들은 목숨 걸고 사지를 탈출하고 있다 ▲(이 웹툰은) 사실상 북한 찬양 이라며 경기교육청을 향해 비판했다.

경기교육청은 웹툰 논란이 확산되자 지난 27일 오전 10시께 해당 게시물을 삭제했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr