신안군, 지도읍 태양광 이익 배당금 지급…최고 배당금 208만원 수령

3개 섬 6500여명, 전체인구 20%가 태양광 연금 받아

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 신안군(군수 박우량)이 29일 안좌·자라도에 이어 세 번째로 지도에서 첫 태양광 이익 배당금을 지급했다.

군에 따르면 ‘신재생에너지 개발이익 공유 등에 관한 조례’에 따라 지도 100㎿ 태양광 발전사업의 수익금을 지도읍 본도 3512명 전체 주민을 대상으로 1인당 최대 35∼11만원을 33개 마을 경로당에서 일제히 지급했다.

지도읍 태천마을의 경우 ‘신안군 변전소 주변 지역 지원에 관한 조례’ 제 2조에 따라 가중치 1을 추가해 이익금을 지급했으며 8인 가구 이 모 씨 댁이 208만원으로 최고 배당금을 수령했다.

오늘 배당금을 지급한 지도는 올 한해 전입자만 무려 324명으로 다른 곳에 비해 인구 유입이 가장 많았다.

특히 만 40세 이하 청년 전입을 위해 전입 즉시 배당금이 지급될 수 있도록 조례 개정을 추진 중에 있어 청년층 전입이 가속화 할 것으로 기대하고 있다.

박우량 군수는 “신안의 무한자원인 바람과 햇빛을 이용한 신재생에너지 개발이익 공유 정책, 귀어·귀촌 지원정책 등 소득향상으로 누구나 살고 싶어하는 신안이 될 수 있도록 군민과 함께 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.

신안군은 내년 4월 중 사옥도에도 태양광 이익 배당금을 지급할 예정이며 내년에는 안좌도 200㎿, 임자면 100㎿, 증도면 100㎿, 2023년 비금면 300㎿ 등 태양광 발전소를 조성 태양광 이익배당금을 확대 지급할 예정이며, 신안해상풍력 8.2GW가 오는 2030년 완료되면 전 군민에게 1년간 1인당 600여만원의 해상풍력발전소 이익 배당금이 지급될 계획으로 추진에 박차를 가하고 있다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr