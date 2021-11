29일 서울 종로구 교보생명 광화문글판의 글귀가 겨울을 맞아 새롭게 바뀌었다. 이번 글귀는 이동규 경희대 교수의 칼럼 ‘겸손’에서 가져온 것으로 진정성을 갖고 타인을 존중하는 마음을 갖자는 의미를 담았다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.