2만4000명 참여한 '2021 KB증권 프리미어 써밋', 9개월 여정 종료

각계 전문가 9개월 간 온라인 특강

[아시아경제 이민우 기자] KB증권이 각계 전문가를 모아 9개월 간 특강을 진행하는 '2021 KB증권 프리미어 써밋' 행사가 마무리 됐다.

KB증권은 지난 24일 특강을 마지막으로 이번 행사가 종료됐다고 29일 밝혔다. 지난 3월부터 비대면(언택트) 온라인으로 진행된 이번 행사에는 누적 2만4000명 이상이 참여한 가운데 마무리됐다.

행사 기간 동안 정재승 한국과학기술원(KAIST) 교수, 유현준 홍익대 교수, 박태현 서울대 교수, 최재천 이화여자대 교수 등이 인공지능(AI), 바이오, 세계정세 등 다채로운 주제를 강연하는 한편 KB증권 전문가들의 부동산, 증시전망, 세무전략까지 아우르는 자산관리 솔루션을 제공했다.

지난 24일 열린 종강 특강 1부에서는 김난도 서울대 교수가 '트렌드 코리아 2022'란 주제로 내녀 소비 경향 전망을 강연했다. 2부에서는 신동준 KB증권 리서치센터장이 2022년 금융시장 전망과 투자전략 특강을 진행했다. 기업 최고경영자(CEO) 등 VIP고객 1700명이 넘게 참여하며 호응을 얻었다는 평가다.

한편 KB증권은 지난 10~11일 리서치센터 연구원들이 내년 연간 전망을 제시하는 'KB 애널리스트 데이'도 유튜브 생중계를 통해 짆냉했다. 자산배분전략을 필두로 '포스트 코로나 정상화'를 주제로 해 기회와 위험 요인 진단, 주요 분야별 투자 전망에 대한 견해를 제시했다. 실시간 댓글로 고객들과 소통하기도 했다.

박정림 KB증권 사장은 ""위드 코로나(단계적 일상회복)가 본격화되면 온라인 뿐 아니라 대면 프로그램을 통해서도 VIP 고객들의 기업경영과 자산관리에 인사이트를 드릴 수 있는 컨텐츠를 엄선해 적극적으로 제공해 나갈 예정"이라고 말했다.

