인스파이어 복합리조트, 1.8兆 조달완료…2023년 개장 목표

1단계 리조트 사업비 조달 성공…"동북아 최대규모 북미형 리조트 차질없이 개장"

[아시아경제 유제훈 기자] 인스파이어인티그레이티드리조트는 인천 중구 영종도 내 인스파이어 엔터테인먼트 리조트 개발을 위한 약 1조8000억원 규모의 자금조달을 완료했다고 29일 밝혔다. 인스파이어인티그레이티드리조트는 글로벌 복합리조트 개발·운영사인 모히건 게이밍 앤 엔터테인먼트(MGE)가 100% 출자해 설립한 사업시행법인이다.

MGE는 자기자본금 총 5억7500만달러(약 6808억원)을 확보 중이며, 국내 금융 컨소시엄 주간사인 NH투자증권, KB투자, 하나금융투자를 통해 선순위 및 후순위의 형태로 총 1조400억원의 자금을 마련했다.

또 한화건설은 1000억원의 전환사채를 통해 인스파이어와의 파트너십으로 책임준공 및 후순위 투자자로 참여했으며, 한화호텔앤드리조트는 전략적 파트너사로 호텔운영을 담당한다. MGE는 자금조달 구조의 안전성을 확보하기 위해 약 1억달러의 자금보충 확약과 함께 한화건설·한화호텔앤드리조트의 이자자금 보충 확약을 마련했다.

인스파이어는 이번 자금확보를 통해 직접공사비 약 1조900억원 및 기타 금융비용 등을 포함하는 1단계 리조트 사업비 1조8000억원을 성공적으로 조달, 오는 2023년까지 동북아 최대 규모의 북미형 엔터테인먼트 리조트를 차질없이 개장할 계획이다.

인스파이어 리조트는 국내에는 처음으로 소개되는 북미형 복합리조트로, 인천경제자유구역 영종지구 인천국제공항 중 제3국제업무지역(IBC-III) 내 개발 중이다. 이번 프로젝트에 따른 생산유발효과와 부가가치 유발효과는 각각 약 5조8000억원, 약 1조8000억원에 이를 것으로 예측된다.

1단계 리조트 개발사업은 약 1000실 이상의 3개동의 타워로 구성된 5성급 호텔과 1만5000석 규모의 다목적 전문 공연장 아레나를 비롯, 수도권 최대 규모의 컨벤션 시설, 명품 브랜드 샵 등으로 구성된 쇼핑 아케이드, 사계절 이용 가능한 실내 워터 돔 및 약 7만㎡규모의 야외 테마형 공간인 '패밀리파크'를 포함한다. 현재 공정률은 약 12%이다.

제임스 가스너 MGE그룹 회장은 "선도적인 북미 복합리조트 개발사 및 운영사인 MGE는 코네티컷, 라스베이거스, 나이아가라 폭포 지역 등지에서 이룬 성공적인 업적을 바탕으로, 대한민국에 시작한 첫 해외 사업의 성공을 초석삼아 전 세계로 확장하길 기대한다" 라고 전했다.

