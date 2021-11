KOTRA, '디지털 마케팅 트렌드 변화 및 대응 포럼' 개최

[아시아경제 정현진 기자] KOTRA가 국내 기업의 디지털 마케팅 기반 해외시장 진출 지원을 위해 '디지털 전환에 따른 글로벌 B2BC 마케팅 트렌드 변화와 대응 포럼'을 개최한다고 29일 밝혔다.

30일 개최되는 이번 포럼에서는 디지털 사업 환경 구축 트렌드를 전파하고 국내 기업이 실제로 적용할 수 있는 방안을 제시한다. 디지털 문화심리학자인 이승윤 건국대 경영대학 마케팅 분과 교수가 글로벌 디지털 마케팅 트렌드와 혁신 사례를 소개, 전통적 B2B 마케팅이 익숙한 기업들이 B2BC 전반을 아우르는 플랫폼 기업으로 변화하는 모습 등을 소개한다.

CRM 산업의 글로벌 선도 기업인 세일즈포스코리아의 손부한 대표는 디지털 혁신의 하나인 디지털 본사(HQ) 도입에 주목, 비즈니스 환경의 변화와 차별화된 영업과 마케팅을 통한 고객관리의 중요성을 강조한다. 류재원 KOTRA 무역투자데이터본부장은 KOTRA가 국내 기업의 글로벌 마케팅을 지원하기 위해 도입한 지능형 무역투자 빅데이터 플랫폼 '트라이빅', B2B 온라인 플랫폼 '바이코리아' 등 디지털 인프라 활용 사업모델을 소개한다.

유정열 KOTRA 사장은 "중소중견기업이 KOTRA의 디지털 인프라를 활용해 코로나 시대의 글로벌 시장 선점에 기여하도록 적극 지원하겠다"면서 "오늘 포럼을 시작으로 12월 초중순에 걸쳐 진행되는 디지털 플랫폼 기반 해외 마케팅 사업인 '2021 대한민국 온라인 수출산업대전'에도 많은 참여를 부탁드린다"고 말했다.

