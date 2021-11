이재명, '18세 고교생' 광주 선대위 공동위원장으로 파격 발탁

[아시아경제 나주석 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보는 18세 고등학생을 선거대책위원회 공동 위원장으로 발탁하는 파격을 선보였다.

28일 이 위원장은 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 '광주 대전환 선대위' 출범식에서 광주여고 3학년 남진희(18)씨를 포함한 10명의 공동선대위원장을 발표했다. 이 후보는 남 위원장을 소개하며 "만 18세의 여고생이고, 광주 고등학교 학생의회 의장을 역임하셨다"며 "청소년의 정치적 기본권 확장을 위해 애써 온 청소년 활동가"라고 했다.

남 위원장은 "대한민국이 올바른 방향으로 발전하는 데 청소년의 목소리를 내고자 이 자리에 섰다"며 "뚜렷한 철학과 비전이 있는 대통령을 바란다. 약속한 것은 반드시 지키는 대통령을 바란다. 모두의 안전을 지켜주는 대통령을 바란다. 우리의 이야기를 들어주고 공감할 수 있는 대통령을 바란다. 국민과 언제나 함께할 대통령을 바란다"고 말했다.

그는 "이틀 전만 해도 제가 여기에 나올 줄 몰랐다"며 "오래 살고 볼 일"이라고 장난스럽게 언급하기도 했다.

광주 선대위는 송갑석 의원을 제외하면 젊은 세대로 채워지는 특성을 보였다.

