이준석 "당 대표 패싱 논란 가당치 않아…김병준이 선대위 '원톱'"

[아시아경제 나주석 기자] 이준석 국민의힘 대표는 28일 ‘당 대표 패싱 논란’은 ‘가당치 않다’라는 입장을 내놨다.

이 대표는 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "패싱이라는 것은 가당치 않다"며 "(국민의힘 대선) 선대위는 김병준 위원장을 원톱으로 놓고 운영할 계획"이라고 밝혔다.

이어 "제가 관례상 당연직으로 공동 상임선대위원장을 하고 있지만 제가 맡고있는 홍보-미디어 영역을 제외한 모든 전권을 저는 김 위원장님께 양보하겠다"고 했다. 선대위 운영 등과 관련해 김 위원장과 이 대표가 함께 공동 상임선대위원장이지만, 실질적인 권한은 김 위원장이 행사하게 될 것이라는 설명이다.

앞서 지난 26일 김 위원장이 ‘열심히 하겠다’는 취지의 기자회견을 한 직후, 이 대표는 김 위원장의 기자회견 내용을 몰랐다고 밝혔다. 김 위원장은 이날 당 대표 패싱 논란과 관련해 "후보한테도 이야기를 안 했다"면서 "(기자회견은) 상임위원장으로서 한 것"이라고 언급했다.

윤석열 국민의힘 대선후보도 이날 청년위원회 출범식 후 기자들과 만나 당 대표 패싱 논란에 대해 "패싱할 이유도 없다"며 "그런 일은 있을 수 없다"고 했다.

