항공업계, 코로나 새 변이 노심초사…신규운항 대신 증편

[아시아경제 이동우 기자] 위드 코로나를 맞아 국제선 운항 재개를 준비하던 국내 항공업계가 코로나19 '오미크론 변이 바이러스' 등장으로 하늘길 축소를 우려하고 있다. 항공업계는 우선 기존 운항 중인 노선을 중심으로 항공편을 확대하면서 상황을 예의주시하겠다는 분위기다.

28일 항공업계에 따르면 대한항공은 다음달 39개 국제선 노선에서 주 141회 운항할 예정이다. 이달과 비교해 노선수는 같고 운항 횟수만 7회 늘렸다. 운항이 늘어나는 노선은 뉴욕 3회, 괌 2회, 오사카와 몽골 울란바토르는 각 1회씩이다.

아시아나항공도 싱가포르 노선을 주 4회에서 5회로, 오사카 3회에서 5회로, 후쿠오카와 시드니는 각각 1회에서 2회로 증편된다. 괌 노선도 주 2회 운항한다.

LCC들도 다음달 국제선 운항을 확대한다는 계획이지만 실제 운항이 이뤄질지는 미지수다.

진에어는 이달 괌 노선을 주 2회에서 4회로 증편하고, 다음달 말에는 매일 운항으로 추가 증편할 계획이다. 인천~오사카 노선은 주 1회 운항하고 코로나19 사태로 지난해 5월 중단했던 인천~방콕 노선도 다음달 24일부터 주 2회 운항할 예정이다.

다음달 15일부터 인천~코타키나발루 노선을 주 2회, 인천~태국 치앙마이 노선도 운항을 검토하고 있다. 다만 최근 오미크론 변이 바이러스로 세계 각국이 다시 봉쇄조치를 예고하고 있어 방역당국의 운항 허가 결과를 지켜봐야 한다.

제주항공은 다음달 1일부터 부산~사이판 노선을 운항할 계획이었으나 현지 상황으로 운항 시점을 15일로 연기했다. 제주항공은 다음달 베트남 푸꾸옥 노선 운항 재개도 검토 중이다.

항공업계는 코로나 재확산 및 변이 발생으로 국제선 정상화가 늦어질 것으로 우려하고 있다. 현재 유럽은 다시 국경 통제를 시작했고 세계 각국도 오미크론 바이러스 확산에 따른 여행 제한 조치를 검토하고 있다.

