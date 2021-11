경기교육청, 인공지능 교육성과 나눔회 개최

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 이달 29~30일 이틀간 권역별 인공지능(AI) 교육 성과 나눔회를 개최한다.

이번 성과 나눔회는 학교 간 인공지능 교육 우수사례를 공유하고, 나아가 교육 현장의 인공지능 교육 역량을 강화하기 위해 기획됐다.

나눔회는 29일과 30일 각각 고양 소노캄, 화성 롤링힐스에서 개최된다. 나눔회에는 도내 인공지능교육 선도학교, 인공지능 융합교육 중심고등학교 관계자가 참석한다.

행사는 장대익 서울대학교 교수의 '인공지능 시대의 교육' 주제 기조 강연을 시작으로 학교급별 인공지능교육 성과 발제ㆍ운영 사례 공유, 질의응답 순으로 진행된다.

발제 학교는 1권역의 경우 ▲광명 철산초 ▲남양주 진접고 ▲의정부 회룡초 ▲고양 백신중 ▲김포제일고(인공지능 융합교육 중심고)가, 2권역은 ▲군포초 ▲화성 서연중 ▲화성 효행초 ▲시흥 배곧중 ▲수원 매탄고(인공지능 융합교육 중심고) 등이다.

안준상 경기교육청 교육정보담당관은 "이번 나눔회는 학교 현장에서 경험한 인공지능교육 경험과 성과를 공유하는 자리"라며 "우수 교육 사례를 확산함으로써 도내 인공지능 교육을 활성화할 수 있도록 지원하겠다"고 강조했다.

한편 올해 도내 인공지능교육 선도학교는 초등학교 45교, 중학교 28교, 고등학교 17교 등이다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr