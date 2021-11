금성백조, ‘탕정역 예미지’ 28일 견본주택 개관

지하 1층~지상 최고 32층, 8개 동, 전용면적 74?84?102㎡

총 791가구로 내년 11월 입주 예정 후분양 아파트

12월 6일 특별공급…7일 1순위, 8일 2순위 진행

[아시아경제 조강욱 기자] 금성백조는 28일 ‘탕정역 예미지’의 견본주택을 개관하고 본격 분양을 시작한다고 27일 밝혔다.

충남 아산탕정지구에 분양 아파트로 선보이는 ‘탕정역 예미지’는 지하 1층~지상 최고 32층, 8개 동, 전용면적 74~102㎡, 총 791가구로 구성된다. 전용면적별로 살펴보면 ▲74㎡A 68가구, ▲74㎡B 74가구, ▲84㎡A 415가구, ▲84㎡B 63가구, ▲102㎡ 171가구이다. 2022년 11월 입주를 앞둔 후분양 단지로 공급돼 빠르게 입주할 수 있는 장점이 있다.

청약일정은 12월 6일 특별공급을 시작으로 7일 1순위, 8일 2순위 접수를 받는다. 당첨자 발표는 12월 14일이며, 계약은 12월 27~30일까지 진행될 예정이다.

1순위 청약자격 요건은 만 19세 이상의 아산시, 천안시 및 세종특별자치시, 대전광역시, 충청남도 지역 거주자로서 6개월 이상 가입된 청약통장에 지역별, 주택형별 예치금을 충족하면 된다. 세대주 및 세대원에 관계없이 1주택 이상의 유주택자도 청약할 수 있으며, 재당첨 제한을 적용 받지 않아 기존 주택 당첨 여부와 관계없이 청약이 가능하다.

빠르게 이용할 수 있는 완벽한 주거 인프라

단지는 아산탕정지구 택지개발지구에 조성되는 후분양 아파트로 불당지구와 인접하고 배방지구와도 가까워 이미 구축된 풍부한 생활 인프라를 편리하게 이용할 수 있다.

지난 달 개통한 수도권전철 1호선 탕정역이 도보거리에 위치해 있으며, 서울~세종간 고속도로 동천안IC 신설이 예정돼 있다. 또 2022년 송악JCT와 천안JCT를 연결하는 천안~당진간 고속도로(총 43.9km) 1단계 구간(아산~천안, 20.86km)의 아산IC가 개통예정을 앞두고 있다.

유치원(예정), 한들물빛초등학교(2022년 3월 개교 예정), 한들물빛중학교(2022년 3월 개교 예정) 등이 도보권 내에 위치해 있다. 단지 인근에 연화초, 설화중, 설화고등학교가 위치해 있으며, 충남외고, 충남삼성고 등도 인근에 있다.

단지 바로 앞 약 18만 5000여㎡ 규모의 대형 근린공원이 있으며 단지 동측으로 지산체육공원과 용곡공원, 단지 서측에는 곡교천이 자리해 있다.

KTX천안아산역 주변으로는 이마트 트레이더스, 갤러리아백화점, 롯데마트, 이마트, 모다아울렛 등의 대형 유통시설이 조성돼 있다. 단지 앞 도보권에는 탕정지구 상업지역도 조성될 예정이다.

또 인근에는 삼성디스플레이시티, 삼성 나노시티 및 아산현대모터스밸리 등의 대기업을 비롯한 산업단지들이 다수 위치해 직주근접 수요도 상당할 것으로 보인다. 수원~화성~동탄~평택을 잇는 삼성벨트로 높은 관심이 이어지고 있는 탕정디스플레이시티2 증설을 비롯한 탕정일반산업단지, 아산탕정테크노일반산업단지 등 대규모 산업단지와 아산탕정2지구 조성 등 개발을 앞두고 있어 상주인구가 지속적으로 증가할 것으로 예상된다.

전 가구 남향 위주 배치, 4BAY 설계, 수납 특화 등 일상을 배려

전 가구 남향위주 배치와 넓은 주동거리로 일조와 채광이 탁월하며, 4베이(BAY) 설계로 전 세대에서 맞통풍이 가능하도록 조성할 예정이다. 또 대형 드레스룸, 알파룸, 현관창고 등 수납 극대화는 물론 ‘ㄷ’자형 주방 및 좌측 펜트리 설치 등 동선 최소화 혁신 주방설계를 통해 일상을 배려했다. 특히 전용면적 74㎡A 타입은 안방 초대형 드레스룸을 적용할 계획이며, 84㎡A와 84㎡B 타입에는 와이드한 주방 수납공간과 이중 드레스룸이 적용될 예정이다.

지상에 차가 없는 단지로 조성되며, 넓은 중앙광장의 풍부한 조경시설을 비롯해 GX룸, 골프연습장, 피트니스센터, 웰컴하우스 등의 다채로운 커뮤니티시설을 자랑한다. 또 아이들의 안전한 통학을 위한 맘스스테이션은 물론, 단지 내 어린이집, 에듀센터(작은 도서관), 어린이놀이터 등 어린이를 위한 특화 커뮤니티시설도 조성될 예정이다.

분양 관계자는 “후분양 단지로 조성되는 만큼 빠르게 입주할 수 있다는 장점때문에 많은 관심이 이어지고 있다”며 “탕정역을 도보로 이용할 수 있는 핵심 입지에 주변 시세보다 저렴한 분양 가격으로 입주할 수 있는 최적의 기회로 여겨지면서 많은 분들이 청약에 나설 것으로 예상된다”고 전했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr