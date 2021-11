尹, 이순자 대리사과에 이재명과 엇갈린 반응…"특별히 드릴 말씀 없다"

[아시아경제 권서영 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 전직 대통령 고(故) 전두환 씨의 부인 이순자 씨의 사과에 대해 드릴 말씀이 없다고 침묵했다.

27일 윤 후보는 서초구 예술의전당에서 기자들과 만난 자리에서 '이씨가 5·18에 대한 언급을 제외하고 재임 중에 일어난 일에 대해 대리 사과한 것을 어떻게 보셨냐'라는 질문에 "거기에 대해서는 제가 특별히 드릴 말씀이 없다"라고 답했다. 이는 전두환 옹호 논란에 휩싸였던 입장에서 최대한 언급을 자제하겠다는 의미로 풀이된다.

윤 후보는 앞서 "전두환 전 대통령이 잘못한 부분이 있지만, 군사 쿠데타와 5·18만 빼면 정치는 잘했다고 말하는 분들이 많다. 호남에도 그렇게 말하는 분들이 계신다"라고 발언해 논란을 빚은 바 있다. 그는 대통령이 되면 지역과 출신을 따지지 않고 인재를 배치하겠다며 "이분(전두환)은 군에 있으면서 조직을 관리해봤기 때문에 (각 분야의 전문가들에게) 맡긴 것"이라고도 설명했다.

이 발언에 비판이 쏟아지자 윤 후보는 결국 공식적으로 사과를 했다. 그러나 사과한 당일 자신이 관리하는 사회관계망서비스(SNS)에 반려견에게 사과를 주는 모습이 담긴 사진을 올려 여론의 뭇매를 맞기도 했다.

한편 이씨는 이날 오전 전씨의 발인식에서 "남편의 재임 중 고통을 받고 상처를 입으신 분들께 남편을 대신해 깊이 사죄를 드리고 싶다"라고 밝혔다. 또한 "돌이켜 보니 남편이 공직에서 물러나고 저희는 참 많은 일을 겪었다"라며 "그때마다 남편은 모든 것이 자신의 불찰이고 부덕의 소치라고 말씀하시곤 했다"라고도 덧붙였다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr