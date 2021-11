"계속 때려야 된다" 친구 폭행하는 영상 유포한 중학생들 경찰 조사

[아시아경제 권서영 기자] 동급생을 집단 폭행하는 모습을 영상으로 촬영해 유포한 중학생들이 경찰에 입건됐다.

27일 광주 남부경찰서는 폭행 및 명예훼손 혐의로 중학교 1학년의 학생 2명을 조사 중이라고 밝혔다. 이들은 지난 6일 광주에 위치한 한 공원에서 동급생을 불러내 폭행하고 이 장면을 영상으로 찍어 유포한 혐의를 받았다.

앞서 26일 SBS는 이들 가해 학생이 피해 학생을 바닥에 눕히고 때리는 모습이 담긴 영상을 보도한 바 있다. 피해 학생이 벗어나 보려 몸부림을 치는 와중에, 다른 가해 학생은 스포츠를 중계하듯 이 장면을 촬영했다. 또 영상을 찍던 학생은 "멈추지 말고 계속 때려라", "네 찬스다" 등의 발언을 계속하기도 했다.

가해 학생들은 이 영상을 사회관계망서비스(SNS)에 유포했으며, 피해 학생 측은 폭행 영상이 퍼졌다는 사실을 뒤늦게 알게 됐다. 이에 피해 학생 측은 학교폭력 사실을 학교에 알리고 경찰 고소를 진행한 것으로 전해졌다.

