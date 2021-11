‘네카라쿠배’ 출신 인재 확보 나선 혁신 스타트업

AI·이커머스·에듀테크 스타트업들, IT공룡기업 출신 인재 확보

[아시아경제 김희윤 기자] 제2벤처붐으로 급성장한 국내 스타트업의 인재 확보전이 가속화되고 있다.

27일 업계에 따르면 다양한 업계의 혁신 스타트업들이 시장 변화를 이끌 성장동력 확보를 위해 개인 역량과 풍부한 프로젝트 경험을 갖춘 고급 인재들을 영입하고 있다.

특히 IT 업계에서 상징적인 의미를 갖고 있는 ‘네카라쿠배(네이버·카카오·라인·쿠팡·배달의민족)’ 출신 인력들의 움직임이 눈에 띄고 있다. 이들은 지식재산권(IP), 이커머스, 유통물류, 매장 관리, 에듀테크 등 다양한 영역의 유망 스타트업들로 둥지를 옮겨 그 역량을 십분 발휘하고 있다.

마크비전, 카카오 출신 임승현 개발이사 및 쿠팡 출신 김민경 프로덕트 디렉터 합류

인공지능(AI) 기업 마크비전에는 최근 카카오, 쿠팡 출신의 임승현 개발이사, 김민경 프로덕트 디렉터가 합류했다.

임승현 개발이사는 카이스트 전산학과를 졸업하고, 카카오, KTH, 티맥스소프트 등 국내 유수의 기업에서 시스템 설계, 기술 개발, 제품과 관련된 기술 업무 전반의 중책을 맡아왔다. 카카오 비즈니스 플랫폼 구축 과정에서 핵심적인 역할을 수행했던 임 이사는 마크비전에서 위조상품 탐지 및 신고 자동화를 위한 인공지능 모델 개발 및 개선, 데이터 파이프라인 인프라 설계 등 플랫폼 개발 및 고도화의 전과정을 리드하고 있다.

김민경 프로덕트 디렉터는 웰즐리대학교와 하버드대학교 교육대학원을 졸업한 후 ‘구글’, ‘래디쉬(Radish)’ 등 글로벌 기업에서 다수의 프로젝트를 성공적으로 이끌었으며, ‘쿠팡’에서는 수석 프로덕트 오너로 재직했다. 김 디렉터는 마크비전의 고객 니즈 발굴 및 테스트 프로세스 설계, 안정적인 인프라 구축 등 혁신적인 IP 보호 플랫폼 개발의 중추적인 역할을 담당한다.

한편, 마크비전은 현재 26개국 100여개에 달하는 이커머스 사이트에서 위조상품 적발 및 삭제 신고를 자동화해주는 AI 모니터링 서비스를 운영 중이며, 현재 ‘랄프로렌코리아’, ‘젠틀몬스터’, ‘레진코믹스’ 등 다수의 국내외 유명 브랜드들을 고객사로 확보하고 있다.

마켓컬리, 최고기술책임자(CTO) 직책 신설, 카카오 출신 류형규 CTO 영입

마켓컬리 운영사 컬리는 개발 분야 전력 강화를 위해 류형규 전 카카오 기술 이사를 ‘최고기술책임자(CTO)’로 영입했다.

류 CTO는 엔씨소프트(NCSOFT)를 거쳐 카카오에서 클라우드와 관련된 업무를 맡은 바 있으며, 마켓컬리에서는 기술 개발을 총괄하고 있는 것으로 알려졌다. 기존에 마켓컬리는 최고기술책임자를 별도로 두지 않고 리더 급에서 개발 부문을 담당해 왔으나, 이번 인재 영입을 통해 관련 분야 C레벨 인사를 갖추게 됐다.

이와 더불어, 마켓컬리는 물류 및 데이터 인프라 고도화는 물론 고객들의 앱 경험과 이용 편의성을 높여 플랫폼 경쟁력을 키우기 위해 올해 초 90여명이던 전체 개발자 인원도 최근 180여명까지 확충했다.

소상공인 매장 솔루션 스타트업 스포카, 배달의민족 출신 조기현 PO 영입

스포카는 국내 식자재 시장의 디지털 혁신에 본격 속도를 내며 배달의민족에서 플랫폼 기획 전문가로 다양한 프로젝트를 성공적으로 수행했던 조기현 ‘도도 카트’ 팀장을 전격 선임했다.

컴퓨터공학을 전공한 조 신임 팀장은 효성에프엠에스에서 개발자로 커리어를 시작해 결제 서비스 개발과 외주 프로젝트 관리자를 거쳐 기획과 기술 컨설턴트를 아우르는 베테랑 기획자로 두각을 드러냈다. 이후 배달의민족 플랫폼 기획자 및 배민 주문결제 기획팀장, 신사업 기획 리드, 배민오더(現 포장주문) 오프라인 운영팀 팀장 등을 역임하며, 기획?개발 분야의 최고 전문가로 거듭났다. 그는 배달의민족에서 메이저 서비스로 잘 알려진 포장주문을 탄생시킨 장본인이기도 하다. 조 팀장은 이 같은 경력을 인정받아 스포카 도도 카트 PO로 영입되어 서비스 가입 매장 수 300% 성장, 월 거래액 250% 달성에 일조하는 등 성과를 높이 평가받고 있다.

한편, 스포카는 신규 인재 영입과 함께 최근 식자재 비용 관리 앱 ‘도도 카트’의 식재료 거래처 찾기 기능을 정식 오픈했으며, 매장별로 맞춤화된 농식품 납품업체 연결 서비스를 통해 요식업 점주들의 선택권 확대는 물론 투명한 유통 생태계 조성에 힘을 쏟고 있다.

메쉬코리아, SCM 전략수립 전문가로 쿠팡, 우아한형제들 등 거친 최병준 본부장 영입

'부릉'을 운영하는 메쉬코리아는 운영본부를 신설하고, 수장에 최병준 본부장을 앉혔다. 최 본부장은 쿠팡, 우아한형제들, 테스코 등 국내외 유수의 기업에서 24년간 ‘공급망관리(SCM)’ 전략수립 전문가로 활동해왔다.

삼성물산에서 커리어를 시작한 최병준 본부장은 홈플러스 재직 당시 선행물류사업의 국내 최초 도입을 리드했다. 롯데쇼핑에서는 롯데마트 SCM부문장으로 재직하며 자동화된 예측?주문 시스템을 도입해 전사 물류운영 개선에 기여하기도 했다. 이후 쿠팡의 SCM 총괄로 부임, 핵심 물류 거점인 풀필먼트센터(FC)의 운영효율 향상과 매출 예측을 통해 로켓배송 성공률을 높이는 데 일조한 것으로 알려졌다.

메쉬코리아는 운영본부를 필두로 물류 인프라를 강화하고 안정성을 확보해 사업 수익성을 증대시킨다는 계획이다. 또한, 이번 조직개편과 전략적 인사 단행을 통해 물류 거점을 공격적으로 확장하면서, 운영 체계화 및 효율화에 집중한다는 방침이다.

매스프레소, 라인 출신 장채선 CBO 합류 ‘개인화된 교육 플랫폼으로의 도약 박차’

인공지능 기반 수학 풀이 검색 서비스 ‘콴다’를 전개하는 매스프레소는 라인 출신 장채선 ‘최고사업책임자(CBO)’를 영입하며 전력 강화에 나섰다.

장채선 CBO는 미국 위스콘신주립대 매디슨캠퍼스 졸업 후 소프트뱅크벤처스아시아를 거쳐 라인 태국 지사의 사업개발 및 파트너십을 총괄했다. 또한, 라인 페이의 글로벌사업개발부 부사장(VP), 카메라 앱 ‘레트리카’ COO, 블록체인 기반 소셜 네트워크 플랫폼 ‘마로’(전 TTC 프로토콜) VP 등을 역임한 바 있다. 현재, 매스프레소에서 장 CBO는 국내 및 해외 시장 확장과 비즈니스 모델 개발에 집중하고 있는 것으로 알려졌다.

매스프레소는 풀이 검색 서비스를 넘어 개인화된 교육 플랫폼으로 도약하기 위해, 콴다의 학습 추천 알고리즘을 고도화 중이며, 장 CBO 외에도 대규모 경력 공채를 통해 아마존웹서비스(AWS), 카카오, NHN 출신의 시니어 인력들을 영입하고 있다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr