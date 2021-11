▲박종복씨(전 새한선박 대표) 별세, 박창억(세계일보 논설위원)·경학(하나금융투자 부장)씨 부친상, 김선경·원현정씨 시부상= 27일 오전, 신촌세브란스병원, 발인 29일 오전 6시.

