제주 드림타워 복합리조트, 카카오메이커스 통해 객실 패키지 출시

[아시아경제 김유리 기자] 롯데관광개발은 오는 29일부터 7일간 사전 예약 플랫폼 카카오메이커스를 통해 제주 드림타워 복합리조트 내 그랜드 하얏트 제주 객실 패키지를 판매한다고 28일 밝혔다.

이번 상품은 30만원 대 초반 가격으로 드림타워 객실과 조식 서비스 등 다양한 혜택을 누릴 수 있는 상품이다. 롯데관광개발 측은 "자신의 일상을 인스타그램에 드러내길 좋아하고 합리적인 가치소비를 중시하는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)들이 주로 활동하는 카카오메이커스를 통해 이번 패키지를 출시하게 됐다"고 말했다.

다음달 5일부터 내년 3월10일까지 평수기 평일(일~목요일) 기준 가격은 세금, 봉사료 포함 30만원 초반대다. 같은 기간 주말(금, 토요일)은 30만원 후반대, 2박 주중(일~수요일) 기준 60만원 중반대다.

제주 도심과 바다, 한라산 등을 감상할 수 있는 65㎡(약 20평) 객실을 기본으로 레스토랑 4곳(포차, 그랜드 키친, 카페 8, 녹나무 중 택1)에서의 조식(2인·투숙시 1회)을 포함시켰다. 제주 최고층에 위치한 라운지 38의 올데이 칵테일 2잔과 트러플 감자튀김(투숙시 1회·오후 7시까지 주문 가능)을 제공한다.

2박 예약 시에는 카페 8의 피자 1판과 음료 2잔(투숙시 1회·매장 식사만 가능)을 추가 제공한다.

온수풀로 운영되는 8층 야외 풀데크 및 6층 실내 수영장, 피트니스 센터를 무료로 이용할 수 있으며, 그랜드 키친(디너 뷔페), 유메야마(쇠고기 덮밥), 차이나 하우스(딤섬 런치), 라운지 38(빙수) 방문 시 20% 할인 혜택도 누릴 수 있다.

