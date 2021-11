행안부, '자원봉사관리자 분야 표준안' 마련해 국가 공인자격제도 앞당긴다

국가직무능력표준 기반 자원봉사관리자 자격제도 연구 결과 발표

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부가 ‘국가직무능력표준(NCS) 기반 자원봉사 관리자 자격제도’ 연구용역을 완료하고 이를 토대로 표준안을 마련했다고 28일 밝혔다.

행안부는 자원봉사관리자 직무 능력의 전문성을 확보하기 위해 2019년부터 자원봉사관리자 국가 공인자격 과정 로드맵을 마련하고 단계적으로 시행하고 있다.

지난해에는 직무분석과 교과목 가이드라인을 개발했으며 이를 바탕으로 지난 6월부터 자원봉사 관리자 자격제도의 표준모델을 마련하기 위해 전문기간과 함께 연구용역을 실시했다.

이번에 발표된 표준안에는 자원봉사 관리분야에 대한 직무정의, 능력단위, 능력단위별 세부요소 등 국가직무능력표준(NCS) 체계에 부합하는 내용이 담겨있다.

이번에 발표된 표준안에 따르면 자원봉사센터·단체·사회복지시설 등에서 근무하고 있는 자원봉사 관리자에게 요구되는 직무능력은 자원봉사활동기획, 조직운영, 자원봉사 매칭 등 총 15개 분야다. 자원봉사 활동 기획, 자원봉사 활동 지원, 자원봉사자 교육 · 훈련, 지역협력체계(네트워크) 구축 및 운영, 조직 운영 및 기획, 자원봉사 매칭(연결), 자원봉사 프로그램 개발 및 보급, 자원봉사 정책개발, 자원봉사 아카이브 구축, 자원봉사 위기상황 관리 등이다.

행안부는 이번에 마련된 표준안을 통해 60개에 달하는 민간 자원봉사 관리자 자격제도의 표준모델로 활용될 것으로 기대하고 있다. 또한 ‘자원봉사관리자‘라는 공식적인 직업명은 없지만 현장에서 활동하고 있는 14만 명의 실무자에 대한 교육·훈련 과정 개발에도 적용될 예정이다.

행안부는 이번에 발표된 표준안을 토대로 한국자원봉사협의회·한국자원봉사센터협회 등 유관단체 및 관계 부처와 협의해 자원봉사관리자를 실제 국가직무능력표준(NCS)에 등재하고 공인자격화하는 방안도 검토해 나갈 계획이다.

최병관 지방행정정책관은 “표준화된 자격체계는 현장 맞춤형 교육-훈련-고용 연계성을 높일 수 있을 것으로 기대한다”며 “자원봉사관리자의 전문성을 높여 자원봉사자를 체계적으로 지원할 수 있도록 지속 노력하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr