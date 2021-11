[아시아경제 공병선 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 214,500 전일대비 5,500 등락률 +2.63% 거래량 768,209 전일가 209,000 2021.11.26 14:58 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관 4일째 매도세에 낙폭 확대...2960선 후퇴카카오 형제들에 끼인 '셀트리온'싸토리우스 인천 송도 공장 설립 속도 낸다 close 은 계열사 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 84,900 전일대비 900 등락률 +1.07% 거래량 870,168 전일가 84,000 2021.11.26 14:58 장중(20분지연) 관련기사 '제로금리' 시대 막 내려…국내 증시 '휘청'기관 매도세에…코스피 2981선까지 밀려‘제로금리’ 끝, 휘청이는 국내 증시 close 와 485억원 규모의 코로나19 항체치료제 렉키로나 공급 예약을 체결했다고 26일 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 2.62% 수준이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr