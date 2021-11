'집값 하락 전조'…서울 아파트 '살 사람'보다 '팔 사람' 많다

한국부동산원 매매수급지수 발표

서울 2주 연속 '사자 < 팔자' 우위

종부세 폭탄에 대출규제 강화 영향

부산, 대구, 세종 등 지방도 '꽁꽁'

서울에서 아파트를 ‘사겠다’는 사람보다 ‘팔겠다’는 사람의 비중이 지난주보다 더 늘어난 것으로 나타났다. 서울뿐 아니라 수도권과 일부 지방광역시도 매수세 위축 분위기가 더욱 뚜렷해졌다. 종합부동산세 등 조세부담과 대출 규제, 집값 고점인식 확산으로 당분간 시장의 매수심리 위축이 이어질 것이란 전망이 나온다.

26일 한국부동산원에 따르면 서울 아파트 매매수급지수는 이번주 98.6을 기록해 지난주(99.6)보다 1포인트 떨어졌다. 이 지수는 일선 공인중개사사무소와 인터넷 매물 건수 등을 분석해 산출한 것으로, 기준점인 100 아래로 내려갈수록 거래시장에서 주택 수요보다 공급이 많다는 의미다.

서울은 지난주 약 7개월 만에 매매수급지수가 100 아래로 떨어진데 이어 한주 만에 다시 하락폭을 키우면서 매수세 위축이 확산되는 모습이다. 도심권(용산·종로·중구)을 제외한 4개 권역 모두 지수가 100을 밑돌았다. 강남4구 포한된 동남권이 99.5에서 98.2로 떨어졌으며, 서북권(은평·서대문·마포구)은 서울에서 가장 낮은 97.4를 기록했다.

수도권과 지방도 상황은 비슷하다. 인천과 경기도 모두 이번주 매수세가 약해지면서 수도권 전체 지수는 기준점인 100을 기록했다. 지난 여름 집값 급등으로 지수가 113을 상회하는 등 올해 내내 높은 수치를 보여왔던 것을 고려하면 뚜렷한 하락세다.

부산은 이번주 99.1로 올해 4월19일(99.8) 이후 7개월여 만에 처음으로 100 이하로 떨어졌고, 집값이 하락세로 꺾인 대구는 2018년 8월 둘째주(89.3) 이후 약 3년 만에 처음 지수가 80대(89.6)로 급락했다. 울산(98.2)과 세종(94.2)도 살 사람보다 팔 사람이 더 많아졌다.

윤지해 부동산R114 수석연구원은 "가격 급등에 대한 저항감도 있지만 대출규제 때문에 수요자가 사고 싶어도 살 수 없는 상황이 됐다"며 "다만 여전히 가격은 상승세를 유지하고 있어 집값 하락 본격화를 논하기에는 아직 일러 보인다"고 말했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr