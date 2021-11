[특징주]아톤, 2년 만에 공모가 회복…누적 영업익 7배·NFT 인증 신사업 기대

[아시아경제 박형수 기자] 아톤 아톤 158430 | 코스닥 증권정보 현재가 43,550 전일대비 7,650 등락률 +21.31% 거래량 1,630,105 전일가 35,900 2021.11.26 13:04 장중(20분지연) 관련기사 [포스트IPO]아톤, 금융에서 NFT까지 영역 확장 노려…실적도 '好好'아톤, 질병관리청 백신예약시스템 기여공로 감사패 수상 아톤, 대신증권에 통합인증솔루션 공급…"수주 행진" close 이 강세다. 2019년 12월 이후 2년 만에 공모가 4만3000원을 회복했다. 대체불가능토큰(NFT) 보안 영역으로 사업 분야를 확대할 것이라는 기대감이 주가에 영향을 준 것으로 보인다. 아톤 아톤 158430 | 코스닥 증권정보 현재가 43,550 전일대비 7,650 등락률 +21.31% 거래량 1,630,105 전일가 35,900 2021.11.26 13:04 장중(20분지연) 관련기사 [포스트IPO]아톤, 금융에서 NFT까지 영역 확장 노려…실적도 '好好'아톤, 질병관리청 백신예약시스템 기여공로 감사패 수상 아톤, 대신증권에 통합인증솔루션 공급…"수주 행진" close 은 올해 3분기까지 누적 매출액 321억원, 영업이익은 66억원을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 54%, 영업이익은 무려 612% 증가했다. 실적 개선이 이어지는 가운데 신규 사업 기대감이 더해진 결과로 보인다.

26일 오후 12시21분 아톤은 전 거래일 대비 22.56% 오른 4만4000원에 거래되고 있다.

아톤은 1999년 설립한 보안 소프트웨어 개발 기업이다. KB스타뱅킹, NH스마트뱅킹 등 시중 은행을 중심으로 금융앱 보안 솔루션을 공급하고 있다. 또 통신 3사의 사설 전자인증 서비스(PASS)의 인증서 서비스 사업자다. 현재 LG 유플러스 PASS앱을 운영하고 있다. 한번만 본인인증을 해두면 다른 사이트나 앱을 깔 때도 편리하다. 백신 사전예약 외에도 패스인증서로 국세청 홈택스, 위택스, 행정안전부 정부24, 국민권익위원회 국민신문고 등 주요 공공 앱은 물론 각종 은행, 쇼핑몰에서 간편 회원가입, 로그인을 할 수 있다. 11월 초 기준 발급 건수는 약 3200만건, 제휴 기관은 약 400여개에 달한다.

지난 2019년 코스닥 시장에 입성했다. 상장 당시 공모가는 4만3000원으로 확정했다. 상장 후 실적은 주춤했다. 연결기준 2018년 280억원이었던 매출액은 2019년 325억원까지 증가했으나 지난해 290억원으로 줄었다. 올해 들어 실적이 좋아지고 있다.

아톤의 주력 사업 부문인 핀테크 보안 솔루션 사업 부문에서 금융권을 중심으로 신규 고객처가 확대됐다. 기존 고객처의 모바일 OTP 라이선스 구매에 따른 매출 성장이 실적을 견인했다는 설명이다. 사업 분야 중 하나인 핀테크 보안 솔루션의 올해 상반기 매출액은 103억원이다. 지난해 매출액(131억원)의 79%를 달성했다.

회사 측은 금융권의 모바일화에 따른 솔루션 매출의 증가와 함께 내년에 시행될 마이데이터 사업에서도 수혜가 나타날 것으로 예상했다. 아톤 관계자는 "금융권이 디지털로 전환을 하면서 인증이나 보안에 대한 수요가 높아지고 있다"며 "마이데이터 사업이 내년에 본격적으로 시행될 예정인데 이 사업을 하기 위해서 인증서가 필요한데 우리가 인증서 구축 솔루션을 보유하고 있다"고 강조했다.

이와 함께 최근 신규 합작법인을 통해 NFT 관련 보안 사업을 진행할 예정이다. 가상자산을 통한 NFT 분야까지 인증 분야가 광범위하게 확대되는 가운데 아톤은 기술력과 시장 선점을 통해 보안·인증 분야의 독보적인 선두 주자가 된다는 계획이다.

아톤 관계자는 "NFT랑 미술품 관련된 가상자산들에 대한 보안이나 인증 서비스를 고려하고 있다"며 "아직 이 부분이 제도권에 올라오지 않았기 때문"이라고 말했다.

아톤은 지난 9월 디지털자산 시장에 진출하기 위해 NH농협은행, 헥슬란트, 갤럭시아머니트리, 한국정보통신과 함께 합작법인 '카르도'에 전략적 투자를 진행했다. 카르도는 디지털자산을 보유한 고객을 위해 신뢰도 높은 인프라를 제공하는 커스터디 업체다.

합작법인 카르도의 서비스 영역은 코인뿐만 아니라 부동산 미술품과 같이 토큰화 할 수 있는 다양한 재화를 수탁 대상으로 한다. 게임, 엔터테인먼트 등 MZ세대를 표적으로 한 블록체인 기반의 새로운 금융 서비스로 연결할 계획이다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr