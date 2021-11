DL건설, 부패방지경영시스템 'ISO 37001' 인증 받아

[아시아경제 김민영 기자] DL건설은 지난 24일 서울 여의도동 서울사무소에서 'ISO 37001' 인증서 수여식을 개최했다고 26일 밝혔다. 이날 행사에는 조남창 DL건설 대표이사 및 박진성 한국표준협회 인증본부장 등 관계자들이 참석했다.

지난 2016년에 제정된 ISO 37001은 영국의 BS10500을 기반으로 국제표준화기구(ISO)에서 만든 부패방지경영시스템의 표준 가이드 라인이다. 국제 기준에 맞춰 기업이 부패 방지를 위한 경영시스템을 갖출 경우 해당 인증을 받을 수 있게 된다. DL건설은 인증 이후에도 전담 조직을 지정하고 주기적으로 내부심사를 진행하는 등 사후관리에도 힘쓸 계획이다.

DL건설은 지난 4월부터 ISO 37001 인증 획득을 위해 관련 전담반을 구성해 운영한 바 있다. 이와 함께 △전사 윤리헌장 및 윤리강령 제정·운영 △윤리의식 체화를 위한 신입·경력사원 대상 윤리교육 전개 △협력업체 대상 윤리교육 실시 △윤리경영 실천 결의대회 및 윤리경영 선포식 개최 등을 진행했다.

조남창 대표는 "이번 인증 획득을 기반으로 DL건설은 부패방지경영시스템 정착 및 체계화를 이끌어 냄과 동시에 글로벌 스탠다드에 부합하는 윤리원칙을 수립하고 준수하는 등의 실천을 이어갈 것"이라며 "이를 통해 업계 탑 10 도약을 위한 적극적 ESG 경영을 전개하겠다"고 말했다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr