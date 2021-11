[포토] 농협중앙회, 사랑의 김장김치 3천 포기 나눔행사 열어

26일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 열린 사랑의 김장김치 나눔행사에서 이성희 농협중앙회장(가운데)를 비롯한 참가자들이 김장을 담그고 있다. 이날 행사는 겨울철 나눔 문화 확산과 인삼소비촉진을 위해 인삼 김치 3천포기를 담궈 북한이탈주민 등 소외이웃에게 전달된다./김현민 기자 kimhyun81@

