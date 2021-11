동의대 체육학과 곽이섭 교수, 한국운동생리학회 베스트리뷰어상 수상

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 동의대 곽이섭 교수가 최우수 학술 심사위원 상을 받았다.

동의대 체육학과 곽이섭 교수(예술체육연구소장)는 지난 12일 ‘2021년 한국운동생리학회 정기국제학술대회 및 총회’에서 최우수 학술 심사위원상인 베스트리뷰어상(Best Reviewer Award)을 받았다.

한국운동생리학회는 운동과학 분야의 대표적인 학회다.

학회의 공식 학술지인 ‘운동과학 학술지(Exercise Science)’는 우리나라 체육계열 학술지 최초로 스코퍼스(SCOPUS) 등재지로 등록돼 있다.

곽이섭 교수는 2015년과 2016년에 한국생명과학회 SCI추진위원장으로 위촉됐다.

곽 교수는 2016년 한국생명과학회 국제학술대회 우수 포스터상과 2017년 한국운동생리학회 우수 포스터 발표상, 2019년 한국생명과학회 HK바이오텍 학술상을 받았다.

2019년 10월에는 미국 생리학분야 권위지인 생리학저널 JAP(Journal of applied physiology)에 게재한 논문이 미국 생리학 분야 10월의 논문(APSselect)으로 선택됐다.

