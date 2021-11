[아시아경제 황준호 기자] 버킷스튜디오 버킷스튜디오 066410 | 코스닥 증권정보 현재가 6,900 전일대비 880 등락률 +14.62% 거래량 36,152,621 전일가 6,020 2021.11.25 15:30 장마감 관련기사 "테슬라 손잡는다" 2차전지 ‘잭팟’ 터진 극비리 재료株큰 손 外인 연일 쓸어담은 "넷플릭스" 수혜 新대장주[e공시 눈에 띄네] 코스피-24일 close 는 타법인증권 취득자금 등 약 400억원을 조달하고자 제3자배정 유상증자를 결정했다고 25일 공시했다.

주당 5480원에 신주 729만9271주(기타주)가 발행된다. 제3자배정 대상자는 이니셜1호 투자조합(최대주주, 547만4천453주), 이니셜3호 투자조합(최대주주의 특수관계인, 182만4818주)이다.

회사 측은 제3자배정의 목적에 관해 "타법인 증권 취득자금 및 운영자금" 이라고 밝혔다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr