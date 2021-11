[아시아경제 강나훔 기자] LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 84,600 전일대비 1,900 등락률 -2.20% 거래량 142,363 전일가 86,500 2021.11.25 15:30 장마감 관련기사 지주사들 올해 주가 성적표 보니...‘두산’이 우등생LG 대표이사에 권봉석 유력…'구광모號 쇄신' 닻올린다10대 그룹 상장사 3분기 누적매출 첫 1000兆 돌파 close 는 100% 자회사인 에스앤아이코퍼레이션이 건설 사업부문 물적분할 이후 경영권을 포함한 일정 지분 매각 등에 대해 GS건설과 협의중이나, 아직 구체적으로 결정된 사항은 없다고 25일 공시했다.

앞서 일부 언론은 GS건설이 LG 자회사 에스앤아이코퍼레이션에서 물적 분할된 S&I건설 지분 매각을 위한 협상을 진행 중이라고 보도한 바 있다.

