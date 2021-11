12~17세 청소년 10명중 4명 1차 접종…"연령 높을수록 접종률↑"

[아시아경제 서소정 기자] 12~17세 소아·청소년 10명 중 4명 이상이 코로나19 백신을 1차 접종했다.

코로나19 예방접종대응추진단은 25일 정례 브리핑에서 이날 0시 기준 12~17세 276만8836명 가운데 118만1237명이 1차 접종을 받아 1차 접종률 42.7%로 집계됐다고 밝혔다. 또 47만8301명은 2차 접종까지 완료해, 접종 완료율은 17.3%다.

12~17세 중 접종을 먼저 시작한 16~17세의 경우 1차 접종률이 70.4%이고, 접종 완료율은 48.7%다.

12~15세의 접종률은 아직 더디다. 이달 27일까지 1차 접종이 진행되는 12~15세 가운데 29.1%가 1차 접종을 했고 1.9%만 접종을 완료했다.

김기남 코로나19예방접종대응추진단 접종기획반장은 "학교를 포함해서 사회 전반의 일상회복 전환에 따라 소아·청소년도 감염에 노출될 위험성이 증가하고 있다"며 "18세 이하 연령층에서 최근 한 주간 일평균 약 500명대의 확진자가 발생하고 있다"고 우려했다.

김 반장은 "최근 2주간 발생한 12~17세까지 확진자 중 95.5%가 미접종자였고, 18세 이하 위중증환자도 모두 미접종군에서 발생하고 있다"며 "먼저 접종이 시작된 16~17세의 경우는 2명 중 1명이 기본접종을 완료했기 때문에 11월 들어서 일평균 확진자 발생률은 감소하고 있다"고 전했다.

당국은 확진자가 증가하는 상황을 고려해 소아·청소년이 백신 접종을 받을 수 있도록 12∼17세 접종 사전예약 기간을 추가로 부여했다. 이에 따라 12∼17세는 다음달 31일 오후 6시까지 접종 예약을 하고, 오는 29일부터 내년 1월 22일까지 1차 접종을 받는다.

김 반장은 "많은 청소년들이 접종에 참여하고 희망하는 일정에 맞게 미리 예약을 할 수 있도록 지난 23일부터 사전예약 누리집을 통해서 12~17세까지 예방접종 사전예약을 추가로 받고 있다"며 "감염예방과 중증 및 합병증을 예방하고 학교생활 등 일상생활을 하기 위해서 소아·청소년들도 예방접종을 받아주시기를 다시 한번 당부드린다"고 덧붙였다.

