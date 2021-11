한은 "위드코로나로 민간소비 대폭 증가"…내년 물가는 2.0%로 상향

민간소비 증가율 3.6% 전망

고용 긍정 전망…20만명→35만명 예상

[아시아경제 장세희 기자]한국은행이 올해 실질 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 4.0%로 유지했다. 위드코로나(단계적 일상 회복) 시행으로 민간소비가 큰 폭으로 증가할 것이라고 예상했다. 다만 소비자물가 상승률은 상당기간 2%를 웃돌 것으로 내다봤다.

한은은 25일 발표한 수정 경제전망에서 올해 실질 GDP 성장률(작년 대비)을 4.0%로 제시했다. 이는 지난 8월 전망치와 같다. 내년 경제성장률도 당초 전망치(3.0%)와 같았다.

수출 호조가 이어지는 데다 민간소비가 큰 폭으로 성장할 것이라고 내다봤다. 한은은 올해 민간소비 성장률이 2.8%에서 3.5%로 0.7%포인트 높아질 것으로 봤다. 내년 민간소비 증가율도 3.4%에서 3.6%로 0.2%포인트 상향 조정했다.

민간소비는 방역 조치 수준에 따라 움직이므로, 향후 코로나19가 진정되면 어느정도 살아날 것이라는 판단에서다.

반면 올해 설비투자 성장률은 기존 8.8%에서 8.2%로 오히려 떨어졌다. 건설투자 전망치는 0.9%에서 아예 마이너스(-0.7%)로 돌아섰다.

올해와 내년 상품 수출 증가율은 각 8.5%, 2.6%로 8월 당시(8.9%, 2.7%)와 비교해 모두 눈높이가 낮아졌다.

반면 상품 수입의 경우 올해 9.5%에서 10.1%로, 내년 3.0%에서 3.1%로 더 높아졌다. 석유·원자재 가격 상승세가 영향을 줄 것이라고 봤다.

고용은 긍정 전망했다. 지난 20만명에서 이달 35만명으로 15만명 늘렸다. 실업률 전망치도 3.9%에서 3.7%로 낮아졌다. 3.8%로 전망한 내년 실업률 역시 3.6%로 소폭 하향 조정됐다.

물가 전망도 상당 폭 바뀌었다. 예상대로 올해 연간 소비자물가상승률 전망치는 2.1%에서 2.3%로 0.2%포인트 올라갔다.

미래 인플레이션(물가 상승) 압력도 높은 편이다. 11월 소비자동향조사에서 향후 1년의 소비자물가 상승률 전망 값에 해당하는 '기대인플레이션율'(2.7%)은 10월보다 0.3%포인트 높아졌다.

이 오름폭(0.3%포인트)은 2017년 1월(0.3%포인트) 이후 4년 10개월 만에 가장 크다. 이에 따라 한은은 내년 소비자물가 상승률도 기존 1.5%에서 2.0%로 0.5%포인트나 상향 조정했다.

반기별로는 내년 상반기 소비자물가가 2.3% 올랐다가, 하반기 들어 상승률이 1.8%까지 낮아질 것으로 예상됐다.

