한양, ‘과천 한양수자인’ 사이버 견본주택 26일 오픈

[아시아경제 류태민 기자] 한양은 경기도 과천시 갈현동에 조성되는 ‘과천 한양수자인’의 사이버 견본주택을 열고 본격 분양에 나선다고 25일 밝혔다.

과천 한양수자인은 경기도 과천시 갈현동 641 일원에 들어서며 지하 3층~지상 최고 20층, 4개 동, 전용면적 59~84㎡ 총 174가구 규모다. 타입별로는 ▲59A㎡ 37가구 ▲59B㎡ 19가구 ▲59C㎡ 32가구 ▲84A㎡ 53가구 ▲84B㎡ 33가구다.

한양은 수자인만의 다양한 설계를 적용하여 ‘과천 한양수자인’의 완성도를 끌어올림으로써 입주민의 만족도를 극대화한다는 계획이다. 전 세대 남동, 남서향 위주의 배치와 효율적 동 배치를 통해 충분한 동간 거리를 확보함으로써 채광 및 사생활 보호 효과를 높였고 주차장을 100% 지하화해 한층 안전하고 쾌적한 단지 환경을 조성했다.

단지는 지하철 4호선과 향후 GTX-C노선이 운행 예정인 정부과천청사역 권역에 위치한 단지다. 문원초, 문원중, 과천중앙고, 과천외고 등의 학군이 조성돼있고 중심상업지구, 매봉산과 관악산 등이 가깝다. 인근에 과천지식정보타운 개발사업도 진행 중이다.

다음 달 6일 특별공급을 시작으로 7일 1순위 해당지역, 8일 1순위 기타지역, 9일 2순위 순서로 청약을 접수한다. 당첨자는 같은 달 15일 발표되며 정당계약은 27~30일 4일간 실시한다.

사이버 견본주택은 26일 홈페이지를 통해 공개된다. 3D 가상현실(VR) 영상과 이를 기반으로 세부 설명을 덧붙인 소개 영상, 타입별 평면, 유상옵션, 마감재 등 설명과 청약 방법 정보도 제공한다.

한양의 분양 관계자는 "생활인프라가 양호하고 강남 접근성이 우수한 과천에서도 중심부에 들어서는 단지"라며 "최적의 입지여건은 물론 입주자의 편의와 만족도를 높이는 설계와 시스템, 개발 호재까지 갖춰 치열한 경쟁이 예상된다"고 말했다.

