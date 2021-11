대통령기록관, 역대 대통령지시사항 등 대통령기록물 원문 2.5만건 공개

26일 대통령기록관 누리집에 공개

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부 대통령기록관이 ‘역대 대통령지시사항·접견기록’ 등 소장기록물 원문 2만 5000여 건을 26일부터 ‘대통령기록관 누리집’을 통해 공개한다고 밝혔다.

그동안 대통령기록관은 비공개 대통령기록물을 꾸준히 공개로 전환했는데 이번에 공개로 전환된 기록물 중 국민적 관심과 학술적 가치가 높은 기록물의 원문을 우선 공개하기로 했다.

우선 이승만 대통령부터 이명박 대통령의 지시사항 약 1만 7200여 건을 데이터 형태로 추출하고, 일반국민들이 ‘대통령별, 일자별’로 분야별 지시사항을 쉽게 검색·활용할 수 있도록 했다. 대통령기록관은 이번에 ‘대통령 지시사항’을 우선 공개하고, 단계적으로 지시사항에 따른 이행실적 기록도 보완하여 제공할 계획이다.

이어 박정희 대통령부터 김영삼 대통령이 재임기간 동안 약 7만여 명의 관료, 정치인, 기업인, 언론인 등의 인사들을 접견한 일정도 DB로 구축해 제공한다. 특히 최규하 대통령의 면접인사기록부는 대통령이 만난 인물과 참석한 회의 안건, 대통령이 통화한 인물과 시간까지 상세하게 기록되었다는 점에서 주목된다.

이밖에 2013년부터 2020년까지 정보공개청구 돼 공개된 원문 약 1만 6000여 건도 함께 공개한다. 일반국민들의 관심이 높은 주제와 검색어 250개에 기반하여 제공하며 국가위기관리·국토개발·대통령 친필·행정수도 등 다양한 분야의 기록물을 쉽게 확인할 수 있다.

심성보 관장은 “앞으로도 공개 가능한 대통령기록물의 적극적인 원문공개를 위해 노력할 계획이며, 많은 분들이 대통령기록물에 관심을 갖고 이용해 주시기를 기대한다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr