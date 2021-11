GS25, 군 전역자 창업 지원…“가맹비 220만원 면제 혜택”

[아시아경제 임춘한 기자] GS25는 다음 달부터 군 복무를 마친 후 1년 내에 편의점을 오픈하는 가맹 경영주에게 가맹비 770만원 중 220만원을 면제하는 혜택을 제공한다고 25일 밝혔다.

혜택 제공 범위는 장교·부사관·사병을 불문한 육·해·공 전군의 남녀 예비역을 대상으로 하며, 수혜 대상자는 GS25 가맹 희망 시 군복무 확인서(전역증)를 제시하면 된다.

GS리테일은 지난 2010년부터 해군 PX와 공군부대 내 매점 300여점을 운영하며 백령도, 어청도 등 외딴 도서지역까지 상품을 공급해 군 장병들의 복지를 증진하고, 공공 기능망으로서의 역할을 해왔다. 이달부터는 국군 최고의 의료기관인 국군수도병원 내 GS25를 유·무인 운영 겸용 하이브리드 점포로 오픈해 군 장병 및 환우들에게 구매 편의를 제공하고 있다.

GS리테일 관계자는 "GS리테일은 국가를 위해 헌신하는 군장병들의 소비 복지 향상을 위해 오랜 기간 군과 신뢰관계를 구축해왔다”며 ”앞으로는 더 나아가 군복무를 마친 청년들의 창업 환경 개선에 이바지함으로 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화에 나설 것“이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr