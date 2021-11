SK케미칼, 페트병 리사이클 생태계 호남으로 확대

[아시아경제 황윤주 기자] SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 146,000 전일대비 500 등락률 -0.34% 거래량 58,560 전일가 146,500 2021.11.25 15:30 장마감 관련기사 SK케미칼, 화성시-경기도주식회사와 페트병 자원순환 협약 체결SK케미칼, 다우존스 지속가능경영지수 'DJSI 코리아' 첫 편입[e공시 눈에 띄네] 코스피-3일 close 이 페트병 리사이클 생태계를 경기도에 이어 광주광역시로 확대한다.

SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 146,000 전일대비 500 등락률 -0.34% 거래량 58,560 전일가 146,500 2021.11.25 15:30 장마감 관련기사 SK케미칼, 화성시-경기도주식회사와 페트병 자원순환 협약 체결SK케미칼, 다우존스 지속가능경영지수 'DJSI 코리아' 첫 편입[e공시 눈에 띄네] 코스피-3일 close 은 광주광역시 광산구·두산이엔티·현대환경·신흥자원과 투명 페페트병을 분리 수거해 재활용하는 '투명 페트병 자원순환 프로젝트'를 위한 업무협약을 체결했다고 25일 밝혔다.

이번 협약은 투명 페트병 선순환 체계 구축을 위해 SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 146,000 전일대비 500 등락률 -0.34% 거래량 58,560 전일가 146,500 2021.11.25 15:30 장마감 관련기사 SK케미칼, 화성시-경기도주식회사와 페트병 자원순환 협약 체결SK케미칼, 다우존스 지속가능경영지수 'DJSI 코리아' 첫 편입[e공시 눈에 띄네] 코스피-3일 close 과 지자체, 중소기업, 지역기업이 힘을 모은 광주·전남 최초의 사례다. 협약에 따라 신흥자원·현대환경은 광산구에서 배출된 투명페트병을 수거·압축해 두산이엔티에 제공하고, 두산이엔티는 이를 고품질 재생원료로 만들어 SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 146,000 전일대비 500 등락률 -0.34% 거래량 58,560 전일가 146,500 2021.11.25 15:30 장마감 관련기사 SK케미칼, 화성시-경기도주식회사와 페트병 자원순환 협약 체결SK케미칼, 다우존스 지속가능경영지수 'DJSI 코리아' 첫 편입[e공시 눈에 띄네] 코스피-3일 close 에 공급한다. SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 146,000 전일대비 500 등락률 -0.34% 거래량 58,560 전일가 146,500 2021.11.25 15:30 장마감 관련기사 SK케미칼, 화성시-경기도주식회사와 페트병 자원순환 협약 체결SK케미칼, 다우존스 지속가능경영지수 'DJSI 코리아' 첫 편입[e공시 눈에 띄네] 코스피-3일 close 은 이 원료를 친환경 의류 원사, 재활용 화장품 용기 등에 사용한다.

SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 146,000 전일대비 500 등락률 -0.34% 거래량 58,560 전일가 146,500 2021.11.25 15:30 장마감 관련기사 SK케미칼, 화성시-경기도주식회사와 페트병 자원순환 협약 체결SK케미칼, 다우존스 지속가능경영지수 'DJSI 코리아' 첫 편입[e공시 눈에 띄네] 코스피-3일 close 은 이번 협력을 통해 연간 1000여t의 폐페트병 확보가 가능할 것으로 기대하고 있다. SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 146,000 전일대비 500 등락률 -0.34% 거래량 58,560 전일가 146,500 2021.11.25 15:30 장마감 관련기사 SK케미칼, 화성시-경기도주식회사와 페트병 자원순환 협약 체결SK케미칼, 다우존스 지속가능경영지수 'DJSI 코리아' 첫 편입[e공시 눈에 띄네] 코스피-3일 close 은 확보된 폐페트병의 품질 구분을 통해 고품질 페트병은 재생페트(r-PET)로 가공하고 저품질의 페트병은 케미칼 리사이클(해중합) 원료로 활용한다는 계획이다. 지난 10월 SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 146,000 전일대비 500 등락률 -0.34% 거래량 58,560 전일가 146,500 2021.11.25 15:30 장마감 관련기사 SK케미칼, 화성시-경기도주식회사와 페트병 자원순환 협약 체결SK케미칼, 다우존스 지속가능경영지수 'DJSI 코리아' 첫 편입[e공시 눈에 띄네] 코스피-3일 close 은 세계 최초로 케미칼 리사이클 코폴리에스터 상업생산을 시작했으며, 케미칼 리사이클 원료 생산기술을 내재화한다는 방침이다.

화학적 재활용 방식은 고분자 물질인 플라스틱을 화학적 반응을 통해 분해하고 분리?정제 공정을 통해 기존의 원료 형태로 재활용하기 때문에 폐플라스틱의 품질에 관계없이 원료로 사용이 가능하다.

SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 146,000 전일대비 500 등락률 -0.34% 거래량 58,560 전일가 146,500 2021.11.25 15:30 장마감 관련기사 SK케미칼, 화성시-경기도주식회사와 페트병 자원순환 협약 체결SK케미칼, 다우존스 지속가능경영지수 'DJSI 코리아' 첫 편입[e공시 눈에 띄네] 코스피-3일 close 관계자는 "이번 협력을 통해 선별과정에서 저품질로 분류되어 소각·매립되는 페트병을 최소화해 재활용율을 높이고 광산구와 함께 자원순환의 가치를 전국으로 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr