[아시아경제 임춘한 기자] 미니스톱은 바삭하게 튀긴 라면에 쫄깃한 찹쌀 핫도그를 조합한 신상품 '라면땅핫도그'를 한정 출시한다고 25일 밝혔다.

이번에 출시하는 라면땅핫도그는 라면의 바삭함과 핫도그의 고소함이 잘 어우러진 상품이다. 또한 핫도그 외피에 라면 분말 스프와 야채 후레이크가 뿌려져 라면 특유의 감칠맛을 그대로 느낄 수 있다.

미니스톱 관계자는 “미니스톱의 대표 상품 왕빅도그오리지널을 만든 노하우에 라면땅의 추억을 더해 라면땅핫도그를 출시했다”며 “가까운 미니스톱에서 다양한 종류의 핫도그를 두루 맛보시기를 권한다”고 말했다.

