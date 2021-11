[클릭 e종목]"솔브레인, 내년 역대급 실적 기대…매수 적기"

DB금융투자 보고서

[아시아경제 이민지 기자] DB금융투자는 25일 솔브레인에 대해 내년 역대 최대 실적을 달성할 것으로 기대된다며 투자의견 매수와 목표가 38만원을 유지했다.

4분기 솔브레인의 예상 매출액은 2816억원, 영업이익 531억원으로 성장세를 이어갈 것으로 전망된다. 이는 지난해 동기 대비 각각 17.6%, 6.8% 상향조정된 것이다.

어규진 DB금융투자 연구원은 “원재료비 영향으로 이차전지 소재의 수익성 부진이 지속되고 있지만, 국내 메모리 업체 출하가 탄탄한 가운데 상반기 신규 투자됐던 삼성전자 시안2, 평택2라인의 가동과 기존라인의 마이그레이션 마무리로 반도체 소재의 성장세가 본격화되고 있기 때문”이라고 설명했다.

솔브레인의 내년 연간실적은 매출액 1조1600억원, 영업이익 2418억원으로 지난해 같은 기간보다 각각 11.7, 22.6% 늘어나 역대 최대 실적을 달성할 것으로 전망된다. 삼성전자가 지난해와 올해 상반기까지 약 11~12만장 수준의 신규 3D 낸드 투자를 집행한 결과 반도체 소재의 공급증가가 본격화되면서 이차전지용 소재의 수익성 정상화도 기대되기 때문이다. 삼성전자의 신규 미국 파운드리 공장 증설도 회사의 3nm GAA 공정 향 에천트 매출 본격화로 이어질 전망이다.

그간 솔브레인의 주가를 살펴보면 메모리 호황에 따른 실적 호조와 국내 이차전지 소재업체 주가 급등의 상황에서도 회사 분할, 원재료비 이슈 등으로 다른 소재업체 대시 상대적으로 주가 소외를 받았다. 내년 기준 회사의 주가수익비율(PER)도 12.8배에 불과하다.

어 연구원은 “고객사 메모리 수요 증가에 따라 실적 개선세를 이어가고 있다”며 “반도체와 이차전지 소재 공급 증가에 따른 실적 성장은 중장기적으로 지속될 것”이라고 분석했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr