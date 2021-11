신세계TV쇼핑, ‘완판의 신’ 한창서 쇼핑호스트 영입

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계TV쇼핑은 25일 쇼핑호스트 한창서가 진행하는 고품격 상품 전문 프로그램 ‘한창서 프리미엄’을 선보인다고 밝혔다.

한창서 프리미엄은 신세계TV쇼핑이 처음으로 선보이는 프리미엄 상품 전문 프로그램으로, ‘완판의 신’으로 불리는 23년차 쇼핑호스트 한창서가 포함된 전담팀이 합류해 상품들을 엄선했다. 매주 목요일 저녁 8시 35분 60분간 방송될 예정으로 화장품부터 주얼리, 명품, 주방, 가전, 생활용품까지 프리미엄 소비 트렌드를 반영한 상품을 다양하게 소개할 예정이다.

첫 방송에서는 모이사나이트 주얼리 컬렉션과 진주 그레이스 컬렉션을 판매한다. 최대 36개월 무이자 할부 혜택과 모바일 애플리케이션(앱)에서 구매 시 10%의 청구할인 및 이벤트 신청시 10%의 적립금도 함께 제공한다.

신세계TV쇼핑 관계자는 “한창서 프리미엄은 다른 방송에서는 볼 수 없는 특색 있는 상품과 혜택을 제공하는 동시에 트렌디한 라이프스타일을 제안하는 대표 프로그램으로 육성할 계획”이라며 “삶의 품격을 높이는 라이프 코디네이터로 자리매김할 수 있도록 고객의 믿음을 얻는 방송을 만들어가겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr